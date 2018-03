WOLF THEISS Rumänien als "Energy Law Firm of the Year" ausgezeichnet

Bukarest/Wien (OTS) - WOLF THEISS wurde die Auszeichnung "Energy

Law Firm of the Year" im Rahmen des ersten "Romanian Energy Awards" verliehen. Die Auszeichnung wurde den Wolf Theiss Partnern Bryan Jardine und Ciprian Glodeanu im Rahmen einer Zeremonie im Crowne Plaza Hotel in Bukarest überreicht.

Der Galaabend im Rahmen dessen die Preisverleihung stattfand, wurde von der angesehenen Zeitschrift The Diplomat - Bucharest organisiert. Die Awards sollen die herausragenden Leistungen und Erfolge von Firmen und Personen anerkennen, die in speziellen Projekten oder Geschäftsbereichen sowie auch allgemein zur Weiterentwicklung des Erfolgs als Wirtschaftsstandort und der Verbesserung des Geschäftsklimas in Rumänien beitragen. Die Auszeichnung wurde an Wolf Theiss als Anerkennung der beachtlichen Anzahl an erfolgreichen Projekten im Bereich des Energiesektors verliehen.

Ciprian Glodeanu, der auch als einer von drei Anwälten für den Titel "Energy Lawyer of the Year" nominiert worden war, meinte dazu:

"Wir sind sehr glücklich, dass unser rechtliches und unternehmerisches Können im Energiesektor von Fachleuten aus unserer Branche und einer unabhängigen Jury, der auch Vertreter der rumänischen Regierung angehörten, anerkannt wird."

Bryan Jardine fügte hinzu: "Rumänien ist einer der dynamischsten Märkte der CEE-Region für Energie und speziell erneuerbare Energiequellen, und wir konnten ein markant steigendes Interesse von Investoren und anderen Interessensgruppen in einer Vielzahl von bahnbrechenden Projekten registrieren. Wolf Theiss hat sich durch die intensive Beschäftigung mit den Geschäftsmodellen der an solchen Projekten Beteiligten eine besonders starke Position erarbeitet und kann Beratung auf allerhöchstem Niveau anbieten. Wir wirken dadurch auch aktiv an der Weiterentwicklung dieses wichtigen Wirtschaftssektors mit."

Wolf Theiss hat bereits eine Reihe von bedeutenden Projekten zur Gewinnung erneuerbarer Energie betreut und berät aktuell den weltweit größten Hersteller von Windturbinen bei der Implementierung von mehreren Windfarmprojekten mit einer Gesamtkapazität von über 500 MW in ganz Rumänien. Die Sozietät ist Gründungsmitglied der "Romanian Photovoltaic Industry Association" und Mitglied der "Romanian Wind Energy Association".

Im März dieses Jahres hat Wolf Theiss eine Neuauflage des "Wolf Theiss Guide to Generating Electricity from Renewable Sources in CEE & SEE" herausgegeben. Der Guide wurde erstmalig 2010 publiziert und gilt heute bereits als maßgebendes Standardwerk auf diesem Gebiet. Der Guide steht zum Download unter folgendem Link bereit:

http://www.wolftheiss.com/index.php/Publications.html.

