WWF-Camps 2012: Abenteuer im Schilfwald, in den Bergen und am Fluss

Naturerlebnisse für Vier- bis Dreizehnjährige im Burgenland, in den Donau-Auen und den Hohen Tauern

Wien (OTS) - Sechs verschiedene Naturabenteuercamps für Vier- bis Dreizehnjährige bietet der WWF im Frühling und Sommer 2012 an. Mit erfahrenen WWF-ÖkopädagogInnen und Nationalpark RangerInnen geht es im Seewinkel, im burgenländischen Naturpark Landseer Berge, im Nationalpark Hohe Tauern Kärnten und in den Donau-Auen auf Entdeckungsreisen der ganz besonderen Art: Kinder und Jugendliche schlüpfen in die Rolle von Naturforschern, treffen auf wilde und weniger wilde Tiere und untersuchen spannende Naturschauspiele. Die Camps dauern drei bis zehn Tage und kosten zwischen 110 und 450 Euro inklusive Übernachtung, Betreuung und Verpflegung. Für Kinder zwischen vier und sieben Jahren wird ein spezielles Eltern-Kind-Camp angeboten. "Ferien ohne Abenteuer, Spiel, Spaß und neue Freunde sind wie ein Sommer ohne Sonne. Bei den WWF-Camps gibt's davon jede Menge", verspricht Rosemarie Kouba, Leiterin des WWF-Campprogramms.

Auf Wildtiersafari durch die Alpen gehen, mit dem Raftingboot über wilde Wasser sausen, Wildpferde, Seeadler und Ameisenlöwen beobachten, sich auf die Spur nächtlicher Aubewohner begeben, mit dem Kanu durch Schilfwälder und verwunschene Aulandschaften gleiten, geheimnisvolle Schluchten entdecken, "Monster"-Insekten unter dem Mikroskop erforschen und abends mit neuen FreundInnen am Lagerfeuer chillen...... Wer aufregende Abenteuer in der Natur bestehen und dabei Spannendes über Tiere und Pflanzen erfahren will, kann sich ab sofort beim WWF anmelden.

WWF-Camp Termine 2012:

* 26. - 28. Mai 2012: Eltern-Kind-Wildnis-Camp; Apetlon/Burgenland; 4 bis 7 Jahre.

* 8. - 14. Juli 2012: Zeltlager im Naturpark Landseer Berge, Kobersdorf/Burgenland, 9 bis 13 Jahre.

* 15. - 24. Juli 2012: Sommercamp am WWF-Seewinkelhof; Apetlon/Burgenland; 9 bis 13 Jahre.

* 30. Juli - 3. August 2012: Waldcamp auf den Steinhofgründen; Wien, 9 bis 13 Jahre.

* 5. - 11. August 2012: Abenteuer im Nationalpark Donau-Auen; Petronell-Carnuntum/Niederösterreich; 9 bis 13 Jahre.

* 19. - 25. August 2012: Camp in den Hohen Tauern; Mallnitz/Kärnten; 9 bis 13 Jahre.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Rosemarie Kouba unter camp @ wwf.at oder Tel. +43-1-48817-261. Ausführliches Campprogramm inkl. Preise auch auf www.wwf.at/kids/camps

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Lisa Simon, WWF Pressesprecherin, Tel. +43-1-48817-215, Mobil: +43-676-83488215, E-Mail: lisa.simon @ wwf.at