NÖAAB-Obmann Sobotka zu Darabos-Allentsteig-Schwenk: Die Rute bleibt im Fenster

Schwerer Bauchfleck für Landesfeind Leitner

St. Pölten (OTS/nab ) - "Wir wissen, dass Darabos sein Fähnchen mit dem Wind dreht, deshalb bleibt die Rute im Fenster - Jedweder Versuch am Tüpl Allentsteig auszulagern oder zu verkaufen wird von uns aufs Schärfste bekämpft. Beschwichtigungsversuche werden keine mehr akzeptiert. Es ist bekannt, dass der Minister bereits eine Presskonferenz angekündigt hat, um eine Auslagerung bekannt zu geben. Dieses Ansinnen wurde vorerst gestoppt. In jedem Fall ist der Schwenk des SPÖ-Ministers ein Bauchfleck für SPÖ-NÖ-Chef Leitner. In landesfeindlicher Manier haben sich Leitner, Steindl und Co. gegen das Land, die Region und auch gegen die eigenen Genossen im Waldviertel gestellt und für Darabos gemauert. An unserer Position ändert sich nichts. Sollte Darabos erneut umfallen und auslagern bzw. verkaufen wollen, werden wir das dazu notwendige Gesetz mit allen Mitteln verhindern", betont NÖAAB-Obmann LH-Stv. Wolfgang Sobotka.

