APA und ÖNB vertiefen Bildkooperation

Österreichische Nationalbibliothek archiviert aktuelle Pressefotos der APA - Austria Presse Agentur

Wien (OTS) - Die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) und die APA - Austria Presse Agentur schließen eine Kooperation zur systematischen Sammlung und Archivierung historischer und gegenwärtiger Pressefotografie in Österreich. Ziel ist es, aktuelle Pressefotos der APA über das Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen.

"Als erste Nationalbibliothek weltweit beginnen wir mit der systematischen Sammlung zeitgenössischer Pressefotografie eines Landes", freut sich Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek. Monat für Monat werden aus der aktuellen Produktion der APA-Bildredaktion jene Bestände von Expertinnen und Experten der ÖNB ausgewählt und archiviert, die auch noch in 100 Jahren ein lebendiges und vielfältiges Bild des öffentlichen Lebens in Österreich vermitteln werden. Konrad Tretter, Geschäftsführer der APA, ergänzt: "Wir freuen uns über die Vertiefung der Zusammenarbeit - seit 2008 vertreibt die Bildagentur APA-PictureDesk das ÖNB-Bildmaterial in Österreich. Diese Erweiterung stellt aus unserer Sicht ein sehr gelungenes Beispiel für eine 'Public-Private Partnership' dar."

Gleichzeitig mit der Archivierung des APA-Materials wurde vereinbart, dass APA-PictureDesk die Bestände der ÖNB nun auch international anbieten kann. Derzeit stehen 236.000 ÖNB-Bilder in der Datenbank zur Verfügung. "Historische Bildbestände waren schon bis dato ein Schwerpunkt in der Bilddatenbank auf www.picturedesk.com -nun können wir auch Kunden auf internationaler Ebene servicieren", betont Klemens Ganner, Geschäftsführer APA-PictureDesk.

Einen Bogen zur Geschichte schlägt Hans Petschar, Direktor von Bildarchiv und Grafiksammlung der ÖNB: "Mit der Archivierung und Zugänglichmachung des umfangreichen APA-Fotoarchivs von 1985 bis zur Gegenwart schließen wir mit einem Schlag eine historische Lücke in der Bilddokumentation des ausgehenden 20. Jahrhunderts und des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Die systematische Sammlung der aktuellen Pressefotografie eröffnet eine völlig neue Dimension der Bilddokumentation Österreichs in der Österreichischen Nationalbibliothek."

Heute, am 12. April, präsentieren Petschar und Ganner diese einzigartige Kooperation bei der "International Newspaper Conference" in Paris unter dem Thema "Archiving the Press Photo at the National Library of Austria".

