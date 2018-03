17. Aluminium-Weltkonferenz: Was sind die wichtigsten strategischen Bedrohungen für Aluminiumhersteller?

Abu Dhabi, V.a.e. (ots/PRNewswire) - Die Grundsatzpräsentation betrachtet "die wichtigen strategischen Bedrohungen für Aluminiumhersteller" - Teilnehmer sind u.a. Saeed Fadhel Al Mazrooei, Vorsitzender und CEO von EMAL, Jacynthe Côté, CEO von Rio Tinto Alcan, Abdulla J.M Kalban, Vorsitzender und CEO von DUBAL, Phil Martens, Vorsitzender und CEO von Novelis Inc, Chris Ayers, Executive Vice President und President of Global Primary Products von Alcoa

CRUs 17. Aluminium-Weltkonferenz findet vom 30. April - 2. Mai 2012 im Rahmen einer veranstaltungsreichen Woche für die Aluminiumindustrie in Abu Dhabi statt. Das Programm umfasst das Golf-Aluminium-Dinner und andere wichtige Branchentreffen. Mit so vielen Spitzen-Führungskräften in der Region und einem erwarteten Publikum von mehr als 300 Gästen verspricht diese Konferenz, die ausschlaggebende Aluminiumkonferenz des Jahres zu werden.

Das Programm wird die Lawine von Branchennachrichten enträtseln und den Schwerpunkt auf das Wesentliche für den Aluminiumsektor setzen. Mit einem Workshop, bei dem Sie Ihre Gusshausmischung optimieren können und vielen aufschlussreichen Präsentationen über die Wirtschaft, das Angebot und die Nachfrage, die Energie und die Rohstoffe werden die Teilnehmer immens von der Teilnahme profitieren, sowohl in Bezug auf den hohen Wert des geistigen Eigentums als auch durch hervorragendes "Networking".

Sponsoren der Konferenz sind: EMAL, Alba, ABB, SNC-Lavalin, Ovivo, Mubadala, Samsung, Alucor

CRU ist eine unabhängige Geschäftsanalyse- und Beratungsgruppe mit Schwerpunkt auf den Sektoren Bergbau, Metalle und Düngemittel. Die Gruppe wurde in den späten 1960er Jahren gegründet und befindet sich nach wie vor in Privatbesitz, um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten. Sie beschäftigt mehr als 200 Experten in London, Peking, Mumbai, Santiago, Sydney und an wichtigen Standorten in den USA.

Das Veranstaltungsteam von CRU organisiert internationale Konferenzen für Kernbranchen und Sektoren, die Networking-Möglichkeiten auf hoher Ebene bieten. Sie ziehen hochrangige Sprecher an, die gewährleisten, dass die Delegierten gut über die globalen Veränderungen in ihren Branchen informiert werden.

