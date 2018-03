Jäger und Bär feiern große Geburtstagsparty / Tipp-Ex setzt erfolgreiche virale Kampagne fort

Eschborn (ots) - Mauerfall, Millennium oder Fußballweltmeisterschaft - wichtige historische Ereignisse bleiben den Menschen für immer in Erinnerung. Statt nur in der Vergangenheit zu schwelgen, können Zuschauer jetzt eine Zeitreise mit ihren alten Bekannten aus den Tipp-Ex-Videos machen. Gemeinsam mit Jäger und Bär feiern sie virtuell Geburtstag - von der grauen Vorzeit bis in die Zukunft. Die neue virale Kampagne aus dem Hause BIC ist ab dem 12. April 2012 auf YouTube zu sehen (http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ). In den kurzen Filmen "tipp-exen" sich die die beiden Werbe-Lieblinge des Virals "A hunter shoots a bear" in das vom Zuschauer gewünschte Jahr und feiern dort gemeinsam eine standesgemäße Geburtstagssause. Der Mechanismus ist einfach wie genial: Die Zuschauer bestimmen, welches Jahr eine Party wert ist, tragen dieses in das "leer-getipp-exte" Feld ein und schon schlüpfen Jäger und Bär in die gewünschte Szenerie - Überraschungen und Lacher garantiert!

Bereits die virale Kampagne "A hunter shoots a bear" von 2010 begeisterte Zuschauer und Werbewelt gleichermaßen - 50 Millionen Klicks und über 20 Auszeichnungen sprechen für sich. Und auch dieses Mal dürfen die Zuschauer gespannt sein, was sie erwartet. Auf gewohnt humorvolle Weise sorgt die Marke Tipp-Ex aus dem Hause BIC mit dem kreativen Viral für Augenzwinkern und Schmunzeln beim Zuschauer. So kann interaktive Werbung richtig Spaß machen!

Für die virale Kampagne zeichnen verantwortlich: Tipp-Ex: Alexis Vaganay (Marketing Director Europe, Tipp-Ex) Nathalie Hoffherr (Marketing Manager Europe, Tipp-Ex) Evita Panteleon (Senior Product Manager Europe, Tipp-Ex)

Buzzman:

Georges Mohammed-Chérif (Creative Director) Thomas Granger (Agency Manager) Tristan Daltroff (Conception) Louis Audard (Artistic Director) Olivier Lopez, Marion Quesada (Project Manager) Vanessa Barbel, Elodie Poupeau (TV Producer) Laurent Marcus, Julie Bourges (Digital Production Manager) Huber Munyazikwiye, Julien Scaglione (Community Managers)

Film Production: Les Télécréateurs

Web Production: Les 84

Der Spot ist ab dem 12. April 2012 zu sehen auf:

http://www.youtube.com/watch?v=eQtai7HMbuQ

Mehr Informationen zum Videodreh und Jäger und Bär unter:

http://www.facebook.com/huntershootsabear

