EANS-News: Nordex SE / Größter Windpark Bayerns: Nordex liefert zehn Anlagen der Binnenlandturbine N117/2400

Hamburg, 12. April 2012. Der Turbinenhersteller Nordex

überzeugt erneut mit der Binnenlandturbine N117/2400 und hat von der VenSol Neue Energien GmbH und der Honold GmbH Windkraftanlagen den Auftrag für die Lieferung von zehn Turbinen für den Windpark "Zöschingen" erhalten. Das im Nordwesten des Landkreises Dillingen geplante Windprojekt wird mit 24 MW installierter Leistung bei Fertigstellung Ende des Jahres der größte Windpark in Bayern sein. Bereits Mitte März erfolgte der Spatenstich für das Projekt durch die Kunden. Nordex erwartet im 3. Quartal 2012 dieses Projekt als festen Auftragseingang zu verbuchen.

Mit den fast 60 Meter langen Rotorblättern zählen die Kraftwerke vom Typ N117/2400, die ab Sommer 2012 in Serie gehen, zu den effizientesten Maschinen für Standorte mit schwächeren Windgeschwindigkeiten. Da der Windpark außerdem in einem Nutzwaldgebiet liegt, setzt Nordex in Zöschingen auf eine Nabenhöhe der Anlagen von 120 Meter und optimiert damit den Energieertrag. Mit der erzeugten sauberen Energie der zehn Turbinen der Leistungsklasse 2,4 Megawatt können etwa 15.000 Haushalte versorgt werden - das entspricht rund einem Drittel des Stromverbrauchs im Landkreis.

"Der Windpark Zöschingen ist für uns eine perfekte Referenz für weitere Projekte in Süddeutschland. Gerade für Standorte in Bayern und Baden-Württemberg aber auch in Hessen und Rheinland-Pfalz ist die N117/2400 durch die große Rotorflächenleistung wirtschaftlich eine hoch attraktive Lösung", sagt Lars Bondo Krogsgaard, Vorstand Vertrieb, Service und Projektmanagement der Nordex SE. "Unsere Kunden haben mit der Wahl der Binnenlandturbine die richtige Entscheidung getroffen."

An dem Windpark beteiligen sich mehrere Hundert Kommanditisten und Genossenschaftsmitglieder aus der Region.

Profil VenSol Neue Energien GmbH/ Honold GmbH Windkraftanlagen:

Die VenSol Neue Energien GmbH entwickelt seit mehr als einem Jahrzehnt nachhaltige Kapitalanlagen im Wind- und Photovoltaikbereich für Privatpersonen, Kommunen, Unternehmen und institutionelle Investoren. Das Kerngeschäft der VenSol besteht dabei in der Projektierung, Entwicklung, Durchführung, Verwaltung und Finanzierung von diesen Kapitalanlagen. Seit Bestehen wurden Projekte mit einer Gesamtleistung von ca. 50 MW und einem Gesamtauftragsvolumen von 110 Mio. EUR projektiert.

Die Firma Honold GmbH Windkraftanlagen ist seit 1998 in der Projektentwicklung von Windkraftanlagen in Bayern und Baden-Württemberg tätig. In diesem Zeitraum wurden mehr als 30 Windkraftanlagen realisiert. Für alle projektierten Anlagen ist die Honold GmbH Windkraftanlagen auch als technischer Betriebsführer tätig.

Nordex im Profil

Als einer der technologisch führenden Anbieter von Megawatt-Turbinen profitiert Nordex vom globalen Trend zur Großanlage besonders. Das Produktprogramm reicht bis zu einer der größten Serienwindenergieanlagen der Welt (N90/2500, N100/2500, N117/2400), bis heute wurden mehr als 1.700 dieser Turbinen produziert. Damit verfügt Nordex im Vergleich zu den meisten Wettbewerbern seiner Branche über einen entscheidenden Erfahrungsvorsprung im Betrieb von Großanlagen. Insgesamt hat Nordex weltweit rund 4.700 Anlagen mit einer Kapazität von über 7.100 MW installiert. Mit einem Exportanteil von mehr als 90 Prozent nimmt die Nordex SE auch in den internationalen Wachstumsregionen eine starke Position ein. Weltweit ist das Unternehmen in 19 Ländern mit Büros und Tochtergesellschaften vertreten. Derzeit beschäftigt die Gruppe weltweit mehr als 2.600 Mitarbeiter.

