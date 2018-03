AK: "Ein Drittel der Speditionen bedient Aktionäre mit nicht vorhandenen Gewinnen"

AK Analyse zu Speditionen: Sparen bei den MitarbeiterInnen lohnt sich nicht. "Nachhaltige Unternehmenspolitik sieht anders aus!", sagt AK Experte Leitsmüller.

Wien (OTS) - Die AK hat die Bilanzen der Top 30 heimischen Speditionen unter die Lupe genommen, mit dabei waren unter anderem LKW Walter, Schenker, Gebrüder Weiss, TNT Express, DHL, Kühne + Nagel, Panalpine. Die Speditionen haben 2010 trotz hohem Konkurrenzdruck und gestiegenen Belastungen durch die Treibstoffpreise gut verdient: "Die Ausschüttungen bewegten sich 2010 auf Rekordniveau, ein Drittel der Unternehmen hat sogar mehr ausgeschüttet als Gewinn erzielt wurde. Gleichzeitig wurden MitarbeiterInnen abgebaut", erklärt der Leiter der AK Abteilung für Betriebswirtschaft Heinz Leitsmüller: "Da ist mehr nachhaltige Unternehmenspolitik gefragt: Investitionen ins Unternehmen und die MitarbeiterInnen."

Für 2011 liegen kaum noch aktuellen Zahlen vor, aber die Daten aus 2010 zeigen, dass die Speditionen gut verdient haben:

+ Insgesamt haben die Top 30 Speditionen Umsätze in der Höhe von 5,6 Mrd Euro erwirtschaftet und damit gegenüber dem Krisenjahr 2009 im Durchschnitt um rund 12 % zulegen können. Bis auf 2 Unternehmen konnten alle übrigen zum Teil kräftigte Umsatzzuwächse verbuchen. Dem steht ein Personalabbau um -3,7 Prozent gegenüber. Alleine die untersuchten Unternehmen haben von den rund 13.000 Beschäftigten über 400 Beschäftigte abgebaut. Rund zwei Drittel der untersuchten Unternehmen haben Personal abgebaut. Seit 2008 haben sogar über 700 Arbeitnehmer ihren Job verloren.

+ Der Beschäftigtenabbau führte zu einer Kostensenkung, der Personalaufwand der Unternehmen reduzierte sich um beinahe 2 Prozentpunkte auf 11,5 %. Teurere Vorleistungen haben aber dazu beigetragen, dass die Gewinne (EBIT) nur gering gestiegen sind -insgesamt um ca 10 Mio Euro auf insgesamt 124 Mio Euro.

+ Die Ausschüttungen bewegten sich 2010 auf Rekordniveau, insgesamt wurden über 168 Mio Euro an die Eigentümer verteilt, im Jahr 2011 weitere 160 Mio Euro. Damit übertrafen die Ausschüttungen das erwirtschaftete EBIT der untersuchten Unternehmen deutlich. Ca ein Drittel der Unternehmen schüttet mehr aus, als sie Gewinn erzielten.

+ Die Reserven der Branche sind gut, die meisten Unternehmen weisen eine stabile und gute Eigenkapitalquote mit durchschnittlich 35 % auf.

+ Für 2011 liegen zwar erst wenige aktuelle Daten vor: Gebrüder Weiss meldeten einen Umsatzanstieg um 9 Prozent und erreichten erstmals die 1-Mrd Euro Umsatzgrenze. Der Schweizer Panalpina-Konzern meldet für 2011 wieder eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen, und der Kühne+Nagel-Konzern meldet eine Stabilisierung des Gewinns -allerdings auf Rekordniveau. "Das spricht dafür, dass anstatt der Aktionäre verstärkt nun die MitarbeiterInnen am Gewinn Teil haben sollten", betont Leitsmüller.

