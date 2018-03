EANS-Stimmrechte: Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

Name: B&C Unternehmensbeteiligungs GmbH Sitz: Wien Staat: Österreich

Wien, am 12.04.2012

Der Vorstand der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft teilt mit, dass er am 11.04.2012 gemäß § 91 BörseG von der B & C Unternehmensbeteiligungs GmbH und der DV Beteiligungsverwaltungs GmbH, Wien, wie folgt informiert wurde:

Gemäß § 91 BörseG teilen wir hiermit mit, dass die B & C Unternehmensbeteiligungs GmbH 758.817 Stammaktien der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft auf die DV Beteiligungsverwaltungs GmbH, ihre wirtschaftlich 100%-ige Tochtergesellschaft, übertragen hat. Der Einbringungsvertrag wurde am 10.04.2012 abgeschlossen, damit erfolgte auch die Übertragung der Aktien am 10.04.2012.

Die DV Beteiligungsverwaltungs GmbH hält infolge der oben angeführten Transaktion nunmehr unmittelbar 758.817 Stück Stammaktien an der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft und ebenso viele Stimmrechte. Dies entspricht ca. 37,1% der Stammaktien und damit der Stimmrechte. Die oben angeführte Transaktion hat daher zur Folge, dass der Anteil der DV Beteiligungsverwaltungs GmbH an den Stimmrechten der Allgemeine Baugesellschaft-

A. Porr Aktiengesellschaft 35% übersteigt, die B & C Unternehmensbeteiligungs GmbH keine Stammaktien an der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft hält und der direkte Anteil der B & C Unternehmensbeteiligungs GmbH daher auf unter 5% gesunken ist.

Infolge der oben angeführten Einbringung wurde auch der bestehende Syndikatsvertrag mit der Ortner Beteiligungsverwaltungs GmbH auf die DV Beteiligungsverwaltungs GmbH übertragen. Unter Berücksichtigung der vom Partner des Syndikats, der Ortner Beteiligungsverwaltungs GmbH, gehaltenen Stammaktien hält die DV Beteiligungsverwaltungs GmbH gemeinsam mit der Ortner Beteiligungsverwaltungs GmbH daher 1.342.317 Stück Stammaktien an der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft und ebenso viele Stimmrechte. Dies entspricht ca. 65,6% der Stammaktien und damit der Stimmrechte. Die oben angeführte Transaktion hat daher zur Folge, dass der Anteil der DV Beteiligungsverwaltungs GmbH unter Berücksichtigung der von der Ortner Beteiligungsverwaltungs GmbH gehaltenen Aktien den Schwellenwert von 50% an den Stimmrechten der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft überschritten hat.

Da die Hannes Pribitzer Gesellschaft m.b.H. weiterhin 100% an der B & C Unternehmensbeteiligungs GmbH und die B & C Unternehmensbeteiligungs GmbH wirtschaftlich 100% der Anteile an der DV Beteiligungsverwaltungs GmbH hält, hat die oben angeführte Transaktion keine Auswirkungen auf die indirekt gehaltenen Anteile der Hannes Pribitzer Gesellschaft m.b.H. an den Stimmrechten der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft. Daher hat die oben angeführte Transaktion auch keine Auswirkungen auf die indirekt gehaltenen Anteile an den Stimmrechten der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft der unmittelbaren und mittelbaren Gesellschafter der Hannes Pribitzer Gesellschaft m.b.H..

Der Vorstand

