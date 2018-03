Liesing: Astronomen informieren über Frühlingsplaneten

Wien (OTS) - Das "Astronomische Büro Wien" richtet am Samstag, 14. April, einen Info-Abend aus, bei dem lernbegierige Laien interessante Dinge aus der Himmelskunde erfahren. Beginn der Veranstaltung im "Freiluft-Planetarium Sterngarten Georgenberg" (23., Georgsgasse/Rysergasse) ist um 20.30 Uhr. Neben "allgemeinen" astronomischen Erläuterungen wird bei der Zusammenkunft das Thema "Die Frühlingsplaneten 2012" eingehend beleuchtet. Ehrenamtliche Astronomie-Fachleute berichten über Venus, Mars und Saturn. Anfängern wird bei der Beobachtung des Firmaments mit freiem Auge (ohne aufwändige Technik) geholfen. "Wie wir Farben von Planeten und hellen Sternen beobachten und deuten können" heißt ein weiterer Schwerpunkt. Der Zutritt ist frei. Wenn es die Wetterlage erforderlich macht, wird das Beisammensein in die nahe "Wotruba-Kirche" verlegt. Auskünfte:

Telefon 889 35 41. Zuschriften an das "Astronomische Büro Wien" per E-Mail: astbuero @ astronomisches-buero-wien.or.at.

o Allgemeine Informationen: Astronomisches Büro Wien: www.astronomisches-buero-wien.or.at

