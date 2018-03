TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 5. April 2012 von Christian Jentsch "Befreiung aus dem Würgegriff"

Innsbruck (OTS) - Utl.: Als Hüter der säkularen Werte von Staatsgründer Atatürk hatte die Armee in der Türkei jahrzehntelang freie Bahn. Doch die Allmacht scheint gebrochen. Das Land will und muss sich aus dem Würgegriff der Generäle befreien.

Er ist sich keiner Schuld bewusst. "Ich würde es wieder tun", erklärte er bei seiner ersten Vernehmung durch die Staatsanwaltschaft vor einem Jahr. Seit gestern muss sich der heute 94-jährige Anführer des Militärputsches von 1980 und spätere türkische Staatspräsident Kenan Evren in Ankara vor einem Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung vorgeworfen. Im September 1980 putschte mit Wohlwollen des Westens das Militär gegen die Regierung. Unter der Führung von Generalstabschef Evren setzten die Generäle die Grundrechte außer Kraft, ließen Kritiker verhaften, hinrichten und foltern. Und die Militärs waren gekommen, um zu bleiben. Auch wenn wieder eine zivile Regierung eingesetzt wurde, zogen die Generäle im Hintergrund weiterhin die Fäden. Ohne ihr Wohlwollen konnte keine Regierung bestehen. Und sie hinterließen eine Verfassung, die ihnen neben einer umfassenden Straffreiheit auch zahlreiche Sonderrechte einräumte. Als Hüter der säkularen Werte von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk duldete das Militär keinen Widerspruch. Es machte sich seine eigenen Spielregeln und erklärte sich nicht nur im Kampf gegen die Kurden zum Retter der Nation. Und daran hätte sich nach dem Willen der herrschenden Elite auch so schnell nichts ändern sollen. Doch es kam anders. Bei den Parlamentswahlen von 2002 errang Recep Tayyip Erdogan von der islamisch-konservativen Partei für Recht und Gerechtigkeit (AKP) einen überragenden Wahlsieg. Und das, obwohl Erdogan von den Militärs stets als große Gefahr gesehen wurde. Er wolle die Türkei in einen islamischen Gottesstaat iranischer Prägung verwandeln, hieß es. Mittlerweile sitzt Erdogan fest im Sattel. Bei den letzten Parlamentswahlen im Juni 2011 gelang ihm wieder ein klarer Sieg. Und die Türkei hat in den vergangenen Jahren eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht - vom kranken zum starken Mann am Bosporus. Die Wirtschaft boomt und glänzt mit Wachstumsraten, von denen man in den meisten europäischen Staaten nur träumen kann. Parallel dazu wurde die Allmacht des Militärs gebrochen. Heute müssen sich Foltergeneräle für ihre Taten vor zivilen Gerichten verantworten. Allerdings ist auch klar: Trotz spektakulärer Prozesse verfügt das Militär in der Türkei immer noch über eine Machtfülle, die mit einer Demokratie nach EU-Vorbild nicht vereinbar ist. Doch ein erster Schritt ist getan, das Militär hat sich den gewählten Politikern unterzuordnen.

