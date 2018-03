WMF plant Stärkung des Kaffeemaschinengeschäfts

Geislingen/Steige (ots) - Der WMF Konzern beabsichtigt den Erwerb von CMA, mit den Marken Astoria und WEGA, einem der führenden Kaffeemaschinen-Anbieter. Die WMF hat sich mit der Eigentümerfamilie über die wesentlichen Eckpunkte des Erwerbs einer Zweckgesellschaft geeinigt, in die das Kaffeemaschinengeschäft der CMA S.p.A. und WEGA S.r.l. Unternehmensgruppe eingebracht wird. Der Aufsichtsrat der WMF AG hat in seiner Sitzung vom 4. April 2012 dem Erwerb zu den Eckpunkten zugestimmt.

CMA ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der professionellen Espresso-Siebträgermaschinen für die Gastronomie. Der Fokus der 1969 gegründeten CMA liegt auf dem Design, der Entwicklung, der Montage und dem Vertrieb von traditionellen halbautomatischen Kaffeemaschinen der Marken Astoria und WEGA. Zu den Kunden der Unternehmensgruppe zählen Kaffeeröster ebenso wie Gastronomie-Großhändler und Importeure. Der Vertrieb erfolgt in rund 130 Länder, in Italien, den USA, Rumänien und Frankreich mittels einer eigenen Vertriebsorganisation sowie Handelsvertretern in einzelnen Kernregionen. Produktionsstandorte befinden sich in Italien (Susegana) und Rumänien (Timisoara). Im Jahr 2011 betrug der untestierte Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe ca. 50 Mio. Euro. Die WMF AG zahlt für das Kaffeemaschinengeschäft einen Kaufpreis auf Grundlage eines Unternehmenswertes auf verschuldensfreier Basis in Höhe von ca. 35 Mio. Euro.

Der Geschäftsbereich Kaffeemaschinen ist mit rund 286 Mio. Euro Umsatz im Geschäftsjahr 2011 der zweitgrößte Bereich innerhalb der wmf group. Kaffeemaschinen der Marken Schaerer und WMF finden sich weltweit in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Hotels, Kreuzfahrtschiffe, Restaurants, Cafés, Systemgastronomie und Büroversorgung setzen auf Qualitätsprodukte des Geschäftsbereiches. Seit über 125 Jahren steht die WMF für Kaffeekompetenz und ist einer der weltweit führenden Anbieter vollautomatischer Kaffeemaschinen für die Hotellerie und Gastronomie. Die WMF Gruppe erschließt durch den Erwerb eines Anbieters von halbautomatischen Kaffeemaschinen für sich einen vollkommen neuen Markt, da der Konzern bisher ausschließlich im Markt der vollautomatischen Kaffeemaschinen für die Hotellerie und Gastronomie aktiv gewesen ist. Das Kaffeemaschinengeschäft ist für die wmf group nicht nur ein überaus erfolgreiches Geschäft, es ist auch ein strategischer Wachstumsbereich, welcher durch den Erwerb der CMA weiter gestärkt wird.

