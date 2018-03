Neues Volksblatt: "PISA" von Michael KALTENBERGER

Ausgabe vom 5. April 2012

Linz (OTS) - Es ist wieder einmal soweit: In der kommenden Woche werden österreichweit rund 5000 Schüler des Jahrgangs 1996 für die internationale Bildungsstudie PISA ihre Kompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften unter Beweis stellen - und damit unter 66 Ländern die österreichischen Fahnen vertreten.

Man darf annehmen, dass PISA auch diesmal für heftige Debatten zwischen Experten, zwischen Experten und Politikern und zwischen Politikern - also jeder gegen jeden - sorgen wird. Wem das Ergebnis in den Kram passt, wird die Studie verteidigen, und umgekehrt.

Wie immer man zu diesem internationalen Bildungsvergleich auch stehen mag: Wenn das 2009er-Ergebnis stimmt, wonach in Österreich 28 Prozent aller Getesteten gegen Ende der Pflichtschulzeit nur unzureichend sinn-

erfassend lesen konnten, dann haben sie ein wesentliches Ziel der Schule nicht erreicht. Dann ist Feuer am Schuldach.

Ob es stimmt, werden wir bald wissen. Denn kurz nach den PISA-Tests gibt es weitere Tests, mit denen überprüft werden soll, ob die Bildungsstandards erreicht werden. Diese Ergebnisse sollen Ende des Jahres vorliegen, ein Jahr vor den PISA-Ergebnissen.

Man kann den Tests glauben oder nicht, aber klar ist: Eine Anleitung für die Gestaltung des Schulsystems sind sie nicht. Und eine Werbeveranstaltung für die Gesamtschule schon gar nicht.

