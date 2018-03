WirtshaftsBlatt-Leitartikel: Compliance, oder wie man die Weste reinwäscht - von Ingrid Krawarik

Eigentlich geht es schlicht und einfach um Transparenz

Wien (OTS) - Grundsätzlich ist es ja so, dass erst einmal etwas Schlimmes passieren muss, bevor überhaupt über Änderungen nachgedacht wird. Bei Siemens war es vor einigen Jahren die größte Korruptionsaffäre der Geschichte Deutschlands, die den Konzern zum Umdenken veranlasste. 1,3 Milliarden Euro Schmiergeld waren zwischen den Jahren 1999 und 2006 geflossen, bevor der Skandal publik wurde und Siemens in die Knie zwang. 2,5 Milliarden Euro kosteten die Aufräumarbeiten - die sich gelohnt haben, denn der Konzern steht heute international als Musterbeispiel eines geläuterten Schuldigen da.

Das Stichwort heißt Compliance. Schade nur, dass sich mit dem Wort an sich so wenig anfangen lässt. Und dann auch wieder nicht. Denn eigentlich geht es schlicht und einfach um Transparenz. Das hat auch die Telekom Austria erkannt, die gerade dabei ist, sich von ihrer Zwielichtigkeit zu befreien. Besonders börsenotierte Unternehmen sind in den vergangenen Jahren auf den Geschmack gekommen, dass es durchaus Vorteile hat, transparent zu sein. Bei KMU ist dieser Gedanke zum Teil noch nicht angekommen. Genauso wenig wie in der Politik. Bestes Beispiel ist der Korruptions-Untersuchungsausschuss, der schon längst zu einer Posse verkommen ist - und noch ein Schäuflein dazu beigetragen hat, dass Österreichs internationaler Ruf schwer beschädigt ist. Gestritten wird aber vor allem darüber, wer wen vorladen darf, vom "Reinigungsprozess" ist nichts zu sehen. Dass die Lernfähigkeit der Politik gleich null ist, überrascht zwar nicht, hilft aber auch nicht weiter, das Ansehen des Landes sauberzuwaschen.

Compliance fängt übrigens bei jedem Einzelnen an. Diskutiert wird meist auf niedriger Ebene. Da geht es dann um Blumensträuße, Einladungen zum Abendessen oder auch Reiseeinladungen, wo jeder selbst oder das Unternehmen entscheiden sollte, was angemessen ist. Den echten Tango Korrupti spielt's aber ganz woanders. Das fängt in den Graubereichen von Lobbying und Co. an und führt über Preisabsprachen, Bestechung im großen Stil und Schmiergelder in den Dunstkreis der Kriminalität. Wichtig ist, dass jede Verfehlung Konsequenzen haben muss. Hier scheint Deutschland schon erwachsener:

Immerhin treten beim Nachbarn Politiker zurück, wenn ihre weiße Weste angepatzt ist - ein Entschluss, den österreichische Politiker aus Prinzip nicht fassen würden. Ein erster Schritt hierzulande wäre, politisch besetzte Ressorts, Aufsichtsräte oder Chefetagen der Vergangenheit zu überantworten und lieber auf unabhängige Profis zu setzen.

