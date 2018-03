40 Jahre in den Baum geschnitzt

Graz (OTS) - Das Grüne Herz Österreichs wird 40 und lädt in einer groß angelegten Social-Media-Aktion alle Freunde der Steiermark ein, sich mit ihrer Herzgeschichte in einen virtuellen Stammbaum zu schnitzen.

Heuer wird das Grüne Herz, das allseits bekannte Symbol der Steiermark, 40 Jahre alt. Dahinter stecken vier Jahrzehnte voller herzlicher Urlaube und Begegnungen mitten im Grünen Herz Österreichs, mitten in einer unvergleichbar vielfältigen Naturlandschaft. Und nicht zuletzt: vier Jahrzehnte voller Geschichten. Bei Steiermark Tourismus will man es anlässlich des Jubiläums genau wissen. Unter dem Motto "Herzgeschichten" werden alle Steiermarkliebhaber weltweit dazu aufgerufen, ihre persönliche Steiermark-Geschichte zu erzählen, das heißt, viel mehr zu schreiben. Und das auf sehr originelle Weise:

Auf einer eigens eingerichteten Website können sich ab sofort alle in den virtuellen Steiermark-Stammbaum "schnitzen" und parallel dazu ihre Geschichte veröffentlichen. Je mehr Fans sich verewigen, desto höher wächst auch der Baum, und so war bereits kurz nach Aktionsstart im wahrsten Sinne des Wortes kein Ende mehr in Sicht.

Unzählige lustige, kuriose und vor allem herzerwärmende Geschichten können schon auf www.herzgeschichten.at nachgelesen werden. Wer aufmerksam durch die Berichte schmökert, wird schon bald feststellen, dass ganz besonders viele Liebesgeschichten dabei sind. Es scheint ganz so, als hätten viele Steiermarkfreunde von Nah und Fern mitten im Grünen Herz Österreichs ihr großes Liebesglück gefunden.

"Die Herzgeschichten-Aktion lässt eine Community entstehen, deren Mitglieder eines miteinander verbindet: ihre Liebe zur Steiermark. Es macht richtig Freude, die unterschiedlichen herzerfrischenden Geschichten und Erinnerungen der Steiermarkfreunde zu lesen und sich selbst am Stammbaum zu verewigen", so Georg Bliem, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus. Verantwortlich für die Aktion zeichnet sich infect, die Agentur für Dialog- & Digitalmarketing. Die Grazer Kreativen arbeiten bewusst mit der Verbindung aus klassischer und dialogorientierter Werbung und setzen damit auf den Werbetrend der Zukunft.

Übrigens: Alle, die ihre Herzgeschichte veröffentlichen, können einen von drei Kurzurlauben im Grünen Herz Österreichs gewinnen. Mitschreiben und mitspielen auf: www.herzgeschichten.at

Über die infect werbeagentur:

Die infect werbeagentur mit Sitz in Graz ist ein Spezialist für Dialog- & Digitalmarketing mit Fokus auf Word of Mouth. Die Agentur verschmilzt klassische mit digitaler Werbung, um einen begeisternden Dialog zu schaffen, der Mundpropaganda ausloöst. Gemaäß dem Slogan "infect - Werbung, die ansteckt" betreut die Agentur Kunden und Marken wie Murauer Bier, Steiermark Tourismus, FruchtTiger (Eckes Granny), Lyoness, ISS Facility Management, Wo&Wo Sonnenlichtdesign, SZS Spendezentren, Tenne Bad & Fliesen, Odörfer Haustechnik, Leykam Buchverlag, Schladming-Dachstein Tourismusregion und viele mehr.

