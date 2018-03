Steindl: Klares Bekenntnis von Pröll zu NÖ Kasernenstandorten fehlt bis heute

Der Landeshauptmann soll sich endlich zu seiner Aussage zu Kasernenstandorten äußern

St. Pölten (OTS) - "Sinnerfassend lesen ist eine Kunst", kommentiert SPNÖ-Landesgeschäftsführer Günter Steindl heutige Meldungen von VP-NR Kößl. Es geht bei der Diskussion um den Truppenübungsplatz Allentsteig nicht darum, dass dieser ausgelagert oder aufgelassen wird. "Mit solchen Behauptungen schüren Reformgegner bewusst Ängste am Rücken der dort tätigen SoldatInnen sowie der Bevölkerung in der Region. Der Truppenübungsplatz wurde nie in Frage gestellt. Vielmehr geht es um eine im Sinne des Steuerzahlers sinnvolle Bewirtschaftung der Heeresforste. Die SPNÖ hat sich in der Frage der NÖ Kasernenstandorte eindeutig positioniert. Ein klares Bekenntnis von LH Pröll zu den NÖ Kasernenstandorten fehlt bis heute. Uns liegt ein E-Mail vor, dass Prölls Aussagen bestätigt, dass 'westlich von St. Pölten' keine Kasernen notwendig sind. In diesem Zusammenhang gibt es eine notariell beglaubigte eidesstattliche Erklärung. Wer ist also hier der Lügner?", fragt sich Steindl.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Niederösterreich

Mag. Friedrich Dechant

Medienservice

Tel.: 02742/2255/126

friedrich.dechant @ spoe.at

www.noe.spoe.at