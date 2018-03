Haimbuchner zu Zertifikate-Handel: "Österreich soll aus Kyoto-Ablasshandel aussteigen!"

Vergeudung von 160 Millionen Euro an Steuergeldern für gescheitertes Projekt sind nicht tragbar

Linz (OTS) - Heftige Kritik an den Plänen von Umweltminister Berlakovich, um 160 Millionen Euro Zertifikate zu kaufen, übt der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner. "Österreich soll dem kanadischen Beispiel folgen und endlich aus dem Kyoto-Protokoll aussteigen. Das Projekt Kyoto ist gescheitert. Jeder weitere Cent Steuergeld für diesen modernen Ablasshandel ist reine Verschwendung." *****

Bereits bisher hat der Handel mit Zertifikaten Österreich 530 Millionen Euro gekostet. Die angestrebten Ziele sind nicht einmal annähernd erreicht worden. Haimbuchner zeigte auf, dass noch weitere 600 Millionen Euro an Strafzahlungen drohen. "In Wahrheit beläuft sich die Schadensbilanz auf über eine Milliarde Euro. Bei den nunmehr angekündigten 160 Millionen Euro handelt es sich offenbar nur um eine Tranche, weitere werden folgen", so der FPÖ-Landesparteiobmann.

Der freiheitliche Landesparteiobmann fordert den zuständigen Minister Berlakovich auf, "diese arbeitsplatzfeindliche Politik einzustellen." Die geplanten weiteren Strafzahlungen für die Industrie in Österreich führen zu einer Abwanderung von Arbeitsplätzen. "Europa bestraft die eigene, verhältnismäßig umweltschonende Industrie, während sich Amerika, Brasilien, Indien und China für den Löwenanteil des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich zeichnen. Herr Minister Berlakovich, geben Sie endlich Ihre Illusion auf, die Welt retten zu können. Beenden Sie endlich den Kyoto-Ablasshandel und treten Sie für den Erhalt heimischer Arbeitsplätze ein", schloss Haimbuchner.

