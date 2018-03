Rauch: ORF-Mediacenter St. Marx ist rotes Millionengrab

SPÖ-Prestigeprojekt ist Lose-Lose-Situation für den Steuerzahler

Wien, 4. April 2012 (ÖVP-PD) "Das ORF-Mediacenter St. Marx entwickelt sich zum roten Millionengrab", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur aktuellen Diskussion um die Standort-Verlegung des ORF. Die Übersiedlung nach St. Marx wird rund 120 Millionen Euro mehr kosten, als ursprünglich geplant – "das ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten unverantwortlich gegenüber den Gebühren- und Steuerzahlern", so Rauch. Statt einer teuren Absiedlung des ORF schlägt der ÖVP-General eine Sanierung und Aufwertung des derzeitigen Standortes vor: So könnte man den Radiotower und Sender wie "Ö1" ebenfalls am Küniglberg ansiedeln. ****

Kritik übt Rauch auch am geplanten Zeitpunkt der Übersiedlungsentscheidung: "Es kann nicht sein, dass die Gebühren mit 1. Juni erhöht werden, der Gebührenzahler aber erst danach darüber informiert wird, ob das vielfach teurere Umsiedlungs-Projekt verwirklicht wird. Bei einem Projekt dieser Dimension erwarte ich mir außerdem, dass Generaldirektor Wrabetz entscheidungsreife Unterlagen präsentiert. Die ORF-Gebührenzahler für ein Prestige-Projekt der SPÖ zur Kasse zu bitten, während im Gegenzug gut hundert ORF-Mitarbeiter aus Kostengründen abgebaut werden sollen, ist unfassbar." Rauch abschließend: "Wenn die Stadt Wien bei den Kosten für den neuen Standort nachgibt, wird es für den Wiener Steuerzahler teurer - wenn nicht, trifft es die Gebührenzahler. So oder so: Das SPÖ-Prestigeprojekt ist eine Lose-Lose-Situation."

