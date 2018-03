Uschi Strauss und "MIA."-Frontfrau Mieze Katz in "Willkommen Österreich"

Außerdem: "Science Busters", "Schlawiner" und "My Name Is Earl"

Wien (OTS) - "Ostereier für alle!" lautet das Motto in "Willkommen Österreich" am Gründonnerstag, dem 5. April 2012, um 21.55 Uhr in ORF eins. Darüber freuen sich die einen mehr, die anderen weniger. Knoten in Schuhbändern oder im eigenen Leben - "Schnell ermittelt"-Kommissarin Ursula Strauss und MIA.-Frontfrau Mieze Katz verstehen sie zu binden und zu lösen. Im Anschluss, um 22.55 Uhr, präsentieren die "Science Busters" den zweiten Teil von "Die Genussformel - The Making of a Live-Schweinsbraten". Für beste Unterhaltung in der "Donnerstag Nacht" von ORF eins sorgen um 23.25 Uhr auch "Die Schlawiner" und um 23.55 Uhr eine neue Folge von "My Name Is Earl".

Die "Donnerstag Nacht" vom 5. April im Überblick

"Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann" um 21.55 Uhr

Bevor der Osterhase durchs Land hoppelt, hat er im "Willkommen Österreich"-Studio vorbeigeschaut und das Publikum von Stermann und Grissemann beschenkt. Bei dieser Gelegenheit bringt der fromme Stermann seinem Kollegen, "Antichrist Grissemann", Osterbräuche wie das Eierpecken näher. Was der Papst zum Thema Ostern in "Willkommen Österreich" zu sagen hat, erfahren wir via maschek. Statt "Urbi et Orbi" gibt es einen Crashkurs in Wiederbelebung. Ganz wichtig dabei:

Der Radetzkymarsch. Ursula Strauss putzt gerne und hatte Probleme die Uhr zu lesen. Bei einem frischen Osterei direkt aus dem Nest des Osterhasen, der mit Vornamen Katrin heißt, plaudert die Schauspielerin über den großen Erfolg ihrer Serie "Schnell ermittelt" und die kleinen Erfolge, die sie beim "Pflanzen pflanzen" auf ihrem Balkon erzielt. "Ich war auf der Flucht", gibt Mieze Katz, Frontfrau der Berliner Band MIA. ganz offen zu, als sie über die vielen Reisen spricht, die sie während der dreijährigen Band-Pause unternommen hat:

"Ich konnte mich nur schwer damit abfinden, dass es meine Welt, die ich gut fand wie sie war, so nicht mehr gibt." Am Ende der Sendung stellt die Berlinerin mit Russkaja im Rücken unter Beweis, dass sie nichts von ihrem ansteckenden Enthusiasmus auf der Bühne eingebüßt hat. Hermes führte seine Reportertätigkeit nach Oberösterreich auf den Country-Ball.

"Science Busters - Wer nichts weiß, muss alles glauben" um 22.55 Uhr

Gut Ding braucht Weile - vor allem ein Schweinsbraten! Deshalb präsentiert Univ.-Lektor Werner Gruber erst diese Woche im zweiten Teil der "Genussformel" seinen staunenden Bühnenkollegen Martin Puntigam und Univ.-Professor Oberhummer das knusprige Ergebnis. Sehr zur Freude übrigens des Live-Publikums vor Ort, das dann verkosten darf.

"Schlawiner: Die Suppe" um 23.25 Uhr

Jesus will nicht mehr mit Renata zusammen sein. Sie stellt zu viele Fragen, die sie überhaupt nichts angehen. Andreas soll für Jesus mit Renata Schluss machen. Als Lohn winkt ihm ein Millionärscoup. Dafür muss Andreas viel Laufarbeit aufbringen. Dank seiner Tugenden wie Zuverlässigkeit und Intelligenz ist es für ihn überhaupt nicht schwierig, auf seiner Zehner-Skala immer den Erfolgsquotenstand abzurufen. Engelbert sonnt sich im Lob seines unangemeldet auftauchenden Vaters. Allerdings ist der Preis heiß, könnte es doch die Freundschaft mit Walter schwerwiegend belasten. Engelbert und sein Vater sind sich frappant ähnlich in der Kunst des Lavierens. Walters bisherige Fehlerquote beim Flirten muss einen Grund haben, und er nähert sich unter Assistenz von Nikolaus dem schwierigen Lösungsansatz. Als Walter erfährt, dass Renata verlassen wurde, versucht er sein Glück.

"My Name Is Earl - Die Flucht ist erst der Anfang (1)" um 23.55 Uhr

Die Häftlinge nehmen Randy noch immer nicht ernst und er leidet darunter. Er wird öfters Opfer von üblen Streichen. Earl möchte Randy helfen und empfiehlt ihm daher, sich versetzen zu lassen. Andy nimmt dies aber als Beleidigung auf und mutiert zu einem richtig fiesen Kerl. Als Hauptziel seiner Angriffe hat er sich Earl herausgepickt. Im Anschluss soll Randy drei Häftlinge zu einem Ausflug begleiten und überwachen, doch leider passiert ihm ein Missgeschick. Mit Jason Lee (Earl Hickey), Ethan Suplee (Randy Hickey), Jaime Pressly (Joy), Nadine Velazquez (Catalina), Eddie Steeples (Darnell) u. a. Regie:

Eyal Gordin.

"Willkommen Österreich mit Stermann und Grissemann", "Science Busters" und "Schlawiner" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

