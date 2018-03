Schultes: Investitionen in Klimaschutz sind Win-Win-Situation

Kyoto-Frage gelöst – Klimaschutz schafft Arbeitsplätze

Wien, 4. April 2012 (ÖVP-PK) "Klimaschutz wird in Österreich groß geschrieben. Seit 2008 hat Umweltminister Niki Berlakovich rund 1,4 Milliarden in Klimaschutzmaßnahmen in Österreich investiert. "Green Jobs" wurden geschaffen und die Bauwirtschaft angekurbelt", so ÖVP-Umweltsprecher Hermann Schultes. Mit Investitionen in den Klimaschutz löst Österreich auch die Kyoto-Frage: "Wir kaufen günstige Emissionszertifikate und kommen so unseren Verpflichtungen nach", erklärt Schultes. Die Kosten der Zertifikate fließen in Klimaschutzprojekte in Europa, wovon wiederum die österreichische Exportwirtschaft profitiere:

"Österreichische Firmen beteiligen sich an Bauprojekten im Ausland und stellen ihr Know-How zur Verfügung", so der ÖVP-Umweltsprecher. Schwerpunkt der österreichischen Klimapolitik bleiben weiterhin Maßnahmen im Inland. "Die Bundesregierung investiert allein heuer 100 Millionen Euro in die thermische Sanierung", so Schultes und abschließend: "Österreich ist am richtigen Weg. Investitionen in den Klimaschutz sind eine Win-Win-Situation – davon profitieren die Umwelt, die Wirtschaft und nachfolgende Generationen." ****

