Steindl: Sobotka betreibt eine Verunsicherungskampagne auf dem Rücken der Bundesheerangehörigen

Einzig und allein die ÖVP hat bisher Kasernen in Niederösterreich zugesperrt

St. Pölten (OTS) - "Sobotka betreibt eine infame Verunsicherungskampagne auf dem Rücken der Bundesheerangehörigen", kommentiert SPNÖ-Landesgeschäftsführer Günter Steindl heutige Aussagen Sobotkas zum Truppenübungsplatz Allentsteig. Für Steindl ist die künstliche Aufregung des NÖAAB-Obmanns Sobotka um dieses Thema "nicht nachvollziehbar". "Der Truppenübungsplatz steht nicht zur Diskussion. Er soll weder ausgelagert noch aufgelassen werden. Die militärische Nutzung hat auch weiterhin oberste Priorität. Ziel ist es, die Bewirtschaftung der Heeresforste zu optimieren. Das sollte mittlerweile auch Sobotka mitbekommen haben. Sobotka, der den Ruf eines Oberspekulanten hat, sollte lieber seine Energie dazu nutzen, dass nicht noch mehr Steuergelder der NiederösterreicherInnen verzockt werden", so Steindl.

Derzeit leistet man sich mit den Heeresforsten eine teure Doppelstruktur zu den Bundesforsten. Diese bewirtschaften die im Bundesbesitz befindlichen Wälder - mit Ausnahme der Forstbestände am Truppenübungsplatz Allentsteig. "Notwendige Strukturmaßnahmen in der Verwaltung, um Optimierungspotenziale zu nutzen, sind ein Gebot der Stunde. Gerade die VPNÖ, die sich als Blockierer einer umfangreichen Verwaltungsreform einen Namen gemacht hat, sollte sich an Darabos ein Beispiel nehmen und Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung abschaffen. Ich möchte VP-Sobotka gerne daran erinnern, dass einzig und allein unter ÖVP-Verteidigungsministern und einem ÖVP-Bundeskanzler acht Bundesheerkasernen in Niederösterreich zugesperrt wurden. Die ÖVP hat damals keine Anstalten gesetzt es zu verhindern, sondern sie hat dabei sogar willfährig mitgewirkt. Tausende Arbeitsplätze wurden damals auf einen Schlag vernichtet und wichtige Auftraggeber für die lokale Wirtschaft eliminiert. Zudem darf auf die Tatsache verwiesen werden, dass laut Aussagen von LH Erwin Pröll 'westlich von St. Pölten keine Kasernen notwendig sind'. So schaut der Einsatz der VPNÖ-Spitzenfunktionäre für die Angehörigen des Bundesheeres aus", stellt Steindl abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Niederösterreich

Mag. Friedrich Dechant

Medienservice

Tel.: 02742/2255/126

friedrich.dechant @ spoe.at

www.noe.spoe.at