voestalpine-Chef warnt in NEWS vor Abwanderung des Stahlkonzerns

Eder kritisiert "kurzfristiges Denken der Politik in Wahlzyklen" und befürchtet sinkenden Lebensstandard wegen mangelnder Reformen.

Wien (OTS) - Der Vorstandsvorsitzende der voestalpine, Wolfgang Eder, warnt in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin NEWS vor dem Abzug des Stahlkonzerns aus Österreich und der EU. "Wenn wir durch Umweltgesetze gezwungen sind abzuwandern, würden wir versuchen, wenigstens den nicht umweltkritischen Teil in Linz und Donawitz zu erhalten. Ob das letztlich gelingt ist allerdings offen", sagt Eder im NEWS-Gespräch, das in der morgen erscheinenden Ausgabe veröffentlicht wird.

Als Problem bezeichnet der Chef der voestalpine im NEWS-Gespräch die österreichische und europäische Gesetzgebung, die "uns nicht nur Umweltgesetze, sondern auch Arbeitszeitgesetze, Finanzgesetze und Sozialgesetze vorgibt, deren Belastungen die Konkurrenzfähigkeit trotz einer Spitzenposition immer mehr in Frage stellen". Eder warnt in diesem Zusammenhang vor einer Entindustrialisierung Europas. "Und wenn man keine Industrie hat, braucht man auch keine Transportunternehmen, Ingenieure, Berater, und, und, und. Das Ausbildungsniveau sinkt, strukturelle Arbeitslosigkeit und soziale Spannungen entstehen, der Wohlstand einer Volkswirtschaft sinkt", so Eder zu NEWS.

Der Chef des Linzer Stahlkonzerns kritisiert auch die Gestaltung durch die Politik: "Ein großes Hindernis ist das Denken in Wahlzyklen. Nach dem Motto: alles was darüber hinaus geht, wird sich schon irgendwie lösen." Das Sparpaket der Bundesregierung mache ihm "keine besondere Hoffnung", wenn es um eine Begrenzung der öffentlichen Ausgaben, im Sinne von Sparen gehe. "Da wären wesentlich weitergehende Schritte, echte Einschnitte nötig", sagt Eder im NEWS-Interview. Wir brauchen weniger Gesetze, die aber besser vorbereitet und konsequent umgesetzt werden. Derzeit geht Quantität vor Qualität. Wir werden Unzulänglichkeiten unseres politischen und sozialen Systems nicht durch noch mehr Gesetze in den Griff bekommen.

Rückfragen & Kontakt:

Sekretariat NEWS

Chefredaktion

Tel.: (01) 213 12 DW 1103