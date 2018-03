Plakat trifft auf Wein bei "Vinum et Litterae 2012"

Gesucht werden die besten Plakate zum Thema Wein

Wien (OTS) - "Vinum et Litterae" - der österreichische Preis für Wein und Kunst, geht in die neunte Runde und steht heuer ganz im Zeichen des Plakates: Gesucht werden Plakate, die den Wein als Teil der österreichischen Lebenskultur, als österreichisches Kulturgut in den Vordergrund stellen. Auch heuer werden drei Schwerpunkte zum Thema Wein vorgegeben aus denen die Einreichenden einen wählen und plakativ umsetzen sollen. Veranstaltet wird "Vinum et Litterae" von der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, auf Initiative von Prof. Gerhard Tötschinger. Die künstlerische Leitung übernimmt Mag. Barbara Posch, Direktorin der Werbeakademie in Wien. Um das kreative Potenzial vor allem bei jungen Menschen zu heben, wird heuer bereits zum zweiten Mal ein Nachwuchspreis unter allen Einreichenden im Alter zwischen 16 und 20 Jahren vergeben. Einsendeschluss ist der 29. Juni 2012. Details und die Ausschreibungsunterlagen gibt es unter www.vinumetlitterae.at

"Vinum et Litterae" ist aus der österreichischen Kunst- und Kulturszene kaum mehr wegzudenken. Mehrere tausend Einreichungen aus mehr als zehn Ländern - von Kenia bis Island - belegen dies eindrucksvoll. "Das Besondere an diesem Wettbewerb ist, dass er

auch Sprungbrett für Künstler sein kann. So wurden z.B. von 'Vinum et Litterae' stammende Lieder im Radio ausgestrahlt, Dramolette auf der Bühne aufgeführt oder Kurzgeschichten und Karikaturen in einem Buch veröffentlicht. Heuer führen wir in Kooperation mit ÖSTERREICH WEIN Marketing dieses Prinzip weiter, indem wir planen, das ein oder andere Plakat nach dem Wettbewerb auch tatsächlich zu produzieren. Ich freue mich schon auf die zahlreichen Einreichungen und bin überzeugt, dass es den Teilnehmern auch heuer wieder nicht an Phantasie- und Ideenreichtum fehlen wird", betont Mag. Erwin Hameseder, Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien.

Auch Prof. Gerhard Tötschinger ist von der Bedeutung des Wettbewerbs überzeugt: "Was immer den Menschen, besonders den jungen, hilft, sich mit Texten, der Sprache, mit Möglichkeiten des Ausdrucks zu befassen, ist ungemein wichtig. Der Erfolg durch die vielen Jahre zeigt, dass es sich lohnt, zum Denken aufzufordern."

"Vinum et Litterae 2012" im Detail

Der Preis "Vinum et Litterae" wird heuer für die fünf besten Plakate vergeben und richtet sich an professionelle bzw. Hobby-Fotografen und Grafiker ebenso wie an Kunst- und Grafikdesignstudenten. Zur Auswahl stehen drei Themenbereiche:

Weinlandschaft

Wein & Kulinarik

Wein & Menschen

Natürlich darf bei einem guten Plakat auch ein Slogan nicht fehlen. Das Plakat sollte deshalb entweder einen selbst gewählten Slogan oder jenen der Österreich Wein Marketing: "Kostbare Kultur" beinhalten. Die Plakate müssen eine Auflösung von A3 mit 72dpi aufweisen und im jpeg-Format gespeichert sein. Im Falle einer möglichen Prämierung ist das Plakat auf Anfrage in A3 mit 300dpi zu senden. Bei Kunstplakaten ist ein Foto oder ein Scan des Plakates einzusenden und bei einer Prämierung das Original nachzureichen. Das Plakat muss eine Originalgröße von A1 haben.

Mag. Barbara Posch, Juryvorsitzende des heurigen Wettbewerbs, freut sich auf kreative und spannende Einreichungen: "Die Weinkultur wird in Österreich hoch gehalten und spielt für in und ausländische Gäste eine bedeutende Rolle. Ich freue mich daher auf zahlreiche Einreichungen, in denen sich Kreative aus unterschiedlichsten Perspektiven mit dem Thema Wein auseinandersetzen. Vom traditionellen Weingarten bis zum prickelnden Genuss gibt es eine Vielfalt von Emotionen, die wir mit Wein in Verbindung bringen."

Die Preisträger werden durch eine Jury ausgewählt, die sich aus Personen der Werbeszene, der Medienlandschaft sowie der Wirtschaft und Landwirtschaft zusammensetzt. Die fünf besten Plakate werden im Herbst bei der Abschlussgala im Kloster UND in Krems prämiert.

Der Preis "Vinum et Litterae" ist mit insgesamt 16.500 Euro dotiert. Die Sieger erhalten zusätzlich zum Preisgeld die Bronze-Skulptur "Werkzeug des Poeten", gestaltet vom Künstler Prof. Karl Korab. Zur Förderung des jungen Kunst- und Kulturnachwuchses wird ein zusätzlicher Preis unter allen Einreichern im Alter zwischen 16 und 20 Jahren vergeben. Aus allen eingereichten Plakaten der Jugendkategorie, die nicht als eines der fünf besten Werke in der Gesamtwertung prämiert wurden, wird das beste Plakat mit einem Nachwuchsförderungspreis honoriert.

Als Partner unterstützen den Wettbewerb ÖSTERREICH WEIN Marketing, das Land NÖ, der ORF NÖ, die NÖN, der Kurier sowie das Weingut Prager.

Weitere Informationen sowie die Ausschreibungsunterlagen und den Einreichbogen finden sich unter: www.vinumetlitterae.at.

Einsendeschluss ist der 29. Juni 2012.

Vinum et Litterae - Die Geschichte

"Vinum et Litterae" wurde im Jahr 2004 von der Raiffeisen Holding NÖ-Wien und Prof. Gerhard Tötschinger ins Leben gerufen. Ziel des Wettbewerbs für Wein und Kunst ist, die Bedeutung des Weins als Teil der österreichischen Lebenskultur in Österreich und über die heimischen Grenzen hinaus stärker bewusst zu machen. Der große Erfolg und die Bekanntheit des Wettbewerbs geben dem Konzept Recht. Mehrere tausend Werke aus zehn Ländern, von Kenia bis Island, wurden in den vergangenen acht Jahren zu den Themen "Wein und Literatur" (2004), "Wein und Karikatur" (2005), "Wein und Kurzfilm" (2006), "Wein und Lied" (2007), "Wein und Gedicht"(2008), "Wein und Theater" (2009) "Wein und Essay"(2010) sowie "Wein und Foto" (2011) eingereicht.

