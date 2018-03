SP-Deutsch: Der Dialog mit den WienerInnen hat absolute Priorität!

Osterverteilaktion in allen Wiener Bezirken

Wien (OTS/SPW) - "Der Kontakt mit den Wienerinnen und Wienern

steht für uns an erster Stelle. Aus diesem Grund suchen wir das ganze Jahr hindurch den Dialog mit der Bevölkerung", betonte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Mittwoch. Seit einigen Tagen ist die Wiener SPÖ im öffentlichen Raum wieder besonders präsent. Denn im Rahmen von Aktionstagen werden in allen Wiener Bezirken 40.000 Ostereier verteilt. "Dabei ergeben sich sehr viele interessante Gespräche. Die zahlreichen Anregungen und Ideen lassen wir selbstverständlich auch in unsere Politik einfließen."****

Großes Interesse herrsche an der Aktion "Wir sind mehr", berichtet der Landesparteisekretär. Sehr viele Wienerinnen und Wiener informieren sich über die Möglichkeit, auf der Plattform www.wirsindmehr.at und auf Facebook Gruppen zu gründen oder bei einer bestehenden Gruppe teilzunehmen. "Es herrscht in der Stadt ein großes Bedürfnis nach gemeinsamen Aktivitäten. Hier wollen wir unbedingt unterstützen. Denn gerade in einer Zeit, in der die anonyme Kommunikation, auch der Egoismus, das Alltagsleben mehr und mehr dominieren, möchten und können wir mit diesem Projekt ein Gegengewicht schaffen. Und es zeigt sich, wir wichtig den Menschen das Miteinander und die Solidarität sind", stellte Deutsch klar.

Abschließend unterstrich er: "Die Wiener SPÖ steht für bürgernahe Politik, die auf die Menschen zugeht und sie in vielerlei Hinsicht einbindet. Während andere nur von Bürgernähe sprechen und doch nichts tun, ist für uns das Miteinander mit der Wiener Bevölkerung selbstverständlich. Diesen Weg der Sozialdemokratie werden wir auch in Zukunft mit ganzer Kraft weitergehen." (Schluss) ah

