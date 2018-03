Brunner: Berlakovich bei Klimaschutz auf falschem Kurs

Grüne fordern Investitonen im Inland statt Zukauf von Zertifikaten aus Ausland

Wien (OTS) - "Nun ist es amtlich, Minister Berlakovich hat beim Klimaschutz versagt", sagt Christiane Brunner, Umweltsprecherin der Grünen, anlässlich der heutigen Klimaschutz-Präsentation von Landwirtschaftsminister Berlakovich.

"Der Minister leidet offenbar unter Realitätsverlust. Anders ist seine Feststellung, er habe Kyoto 'gelöst' nicht zu erklären", kritisiert Brunner. "Tatsache ist, dass Österreich sein Kyoto-Klimaschutzziel deutlich verfehlen wird und daher hunderte Millionen Euro Steuergeld für den Zukauf von CO2-Zertifikaten aus dem Ausland aufwenden muss", stellt Brunner fest. Konkret wird die Republik als europäisches Klimaschlusslicht 32 Millionen Tonnen CO2 Äquivalente zusätzlich kaufen müssen, um Strafzahlungen zu entgehen. Seit 2008 hat Österreich schon 550 Millionen Euro für 48 Millionen Tonnen Verschmutzungsrechte ausgegeben - zu einem Durchschnittspreis von 9 Euro pro Tonne. "Das Argument von Berlakovich, der Zukauf von CO2-Zertifikaten sei jetzt billig und der Zukauf von 32 Mio. Tonnen CO2-zertifikaten aus dem Ausland koste nur 160 Mio. Euro ist nicht haltbar", kritisiert Brunner. "Der Minister verschweigt, dass der Zukauf von CO2-Zertifikaten aus Auslandsprojekten keinen volkswirtschaftlichen Nutzen in Österreich hat. Würden wir das Geld in Österreich einsetzen, könnten wir tausende Häuser thermisch sanieren, damit die Grüne Energiewende vorantreiben und tausende neue Grüne Jobs schaffen", so Brunner.

"Der Minister setzt aber lieber auf Ablasshandel mit billigen Zertifikaten anstatt auf Grüne Jobs im Inland. Das schadet der heimischen Wirtschaft, dem Klima und ist kein Ruhmesblatt für einen Umweltminister, sondern eher ein Rücktrittsgrund", so Brunner.

"Es stellt sich zudem die Frage, ob die von Berlakovich kalkulierten Preise für die Zertifikate auch wirklich so niedrig bleiben werden. "Der bisherige Durchschnittpreis lag bei 9 Euro. Wenn sich der Preis wieder in dieser Region einpendelt, können sich die vom Minister berechneten Kosten verdoppeln." Durch die steigenden Ausgaben für Zertifikatszukäufe werden zudem wichtige Budgetmittel im heimischen Klimaschutz gekürzt. Brunner: "Berlakovich kürzt gemeinsam mit Bundesministerin Bures die Mittel für den Klimafonds um 18 Millionen Euro". Der Klima- und Energiefonds soll anstatt der 148 Millionen im Vorjahr heuer nur mehr 130 Millionen erhalten", kritisiert Brunner.

