FP-Jung: Pflanzen der Wiener Ellensohns Vorstellung von Oppositionsarbeit?

Grüne sollen endlich Regierungsarbeit erledigen

Wien (OTS/fpd) - "In der Stadt hoppeln die Grünen gehorsam der SPÖ hinterher, Vassilakou hat kein Geld und nichts zu reden und auch der Unmut der Basis über die Unterwerfungsgesten gegenüber der SPÖ wird unüberhörbar. Dem nicht genug müssen sie sich jetzt noch vor den Piraten fürchten", zeigt der Gemeinderat der FPÖ-Wien, LAbg. Mag. Wolfgang Jung Mitleid und Verständnis für die traurige Situation des Klubobmannes der Grünen, David Ellensohn.

Ihre, aus Themenmangel resultierenden, ständigen verbalen Entgleisungen können jetzt selbst vom SP-Vorsitzenden des Gemeinderats nicht mehr überhört werden, weshalb sie jetzt auch ihr Koalitionspartner zur Ordnung rufen muss. "Mit der Pleite des zu früh bejubelten Verbots des Balles der Burschenschafter in der Hofburg ist Ellensohn nun wirklich zu bedauern. Aber die GrünInnen sollten, bevor sie auch noch Opposition spielen, zuerst ihre Arbeit in der Regierung erledigen. Was ist beispielsweise aus dem Wahlversprechen, die Gemeinderatswahl gerechter zu machen geworden? Ist Van der Bellen mit Büro und Kosten über 200.000 Euro ohne Kompetenz der Einkaufspreis und Ersatz für mehr Demokratie", fragt Jung und verweist auf die Hilflosigkeit der Vizebürgermeisterin in der Verkehrsinfarktfrage Rodaun, bei der sie keine Lösung aufzeigen kann.

Als Musterbeispiel für den Unterwerfungskurs der Grünen kann auch das "Schweigen der -grünen- Lämmer" in Liesing gelten. "Kein Wort der Kritik an der Stadtregierung. Da ist ja der SP-Bezirksvorsteher Wurm noch mutiger. Die GrünInnen haben in der letzten Bezirksvertretungssitzung nur einen einzigen Punkt eingebracht, nämlich die Ersatzpflanzung für einen gefällten Baum! Vermutlich entspricht aber nur das Pflanzen der Wiener Ellensohns Vorstellung von Oppositionsarbeit", schließt Jung. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle