Wirtschaft begrüßt Kyoto-Lückenschluss und sichert Unterstützung zu

Minister Berlakovich hat Sozialpartner-Vorstoß aufgenommen und unterstützt Lösung mit österreichischer Wertschöpfung

Wien (OTS/PWK231) - "Die Wirtschaft freut sich, dass

Bundesminister Berlakovich den Vorstoß der Sozialpartner zur Schließung der Kyoto-Lücke aufnimmt. Die Wirtschaftskammerorganisation wird die Umsetzung mittragen", betont WKÖ-Generalsekretärin Anna Maria Hochhauser. "Damit wird eine Lösung für die CO2-Problematik gefunden, die schonend für den österreichischen Steuerzahler ist und überdies die Wertschöpfung des Landes steigert".

Einerseits kann Österreich CO2-Äquivaente künftig günstiger erstehen, was eine wertvolle Entlastung des Budgets darstellt. Andererseits stellt die jetzige Lösung Rückflüsse für die heimische Wirtschaft in Aussicht. In Ländern wie Polen, Tschechien, Bulgarien oder Rumänien gebe es Überschüsse an CO2-Reserven, welche sie Österreich abgeben könnten. Hochhauser: "Hier entsteht eine Win-Win-Situation, denn es gibt eine Zweckbindung der österreichischen Gelder für den Klimaschutz. Hier kann Österreich in verschiedenen Bereichen wie Erneuerbare Energietechnologien, thermische Sanierung von Gebäuden sowie Methanerfassung und -verwertung in Deponien Treibhausgasemissionen verringern und aktiv Akzente für die Umwelt setzen". Österreichische Energietechniklieferanten, Bauunternehmen sowie die Baustoffindustrie und damit in Verbindung viele österreichische Green Jobs können sich so zusätzlicher Nachfrage erfreuen. Die Außenwirtschaftsorganisation (AWO) der Wirtschaftskammer werde sich in der konkreten Abwicklung der bilateralen Klimaschutzprogramme sowie in der Programmvorbereitung einbringen, so Hochhauser. (PM)

