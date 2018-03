Sky überträgt das 76. US Masters in Augusta live, exklusiv in HD und 3D

Wien (OTS) -

Sky berichtet ab Donnerstag an vier Tagen insgesamt über 17 Stunden live

Carlo Knauss, Adrian Grosser und Gregor Biernath kommentieren, Irek Myskow live vor Ort

Auch in diesem Jahr verwandelt sich ab Donnerstag das beschauliche Augusta wieder in das Mekka des Golfsports. Im Kampf um das "Green Jacket", die wohl prestigeträchtigste Einzel-Auszeichnung im Profigolf, tritt die gesamte Weltspitze an. Titelverteidiger Charl Schwartzel, der wiedererstarkte Tiger Woods sowie die in der Weltrangliste topplatzierten Luke Donald und Rory McIlroy gehen in diesem Jahr an den Start. Insgesamt 18 Masters-Sieger gehören dem insgesamt 96 Teilnehmer umfassenden Starterfeld an. Mit dabei ist auch die Nummer 6 der Weltrangliste, Martin Kaymer, der in seinem fünften Anlauf in Augusta erstmals den Cut überstehen will. Als zweiter deutscher Teilnehmer ist Bernhard Langer mit von der Partie, der das begehrte Grüne Jackett in seiner Karriere bereits zwei Mal gewinnen konnte.

Golffans in Österreich dürfen sich über eine ausführliche live Berichterstattung von insgesamt über 17 Stunden freuen. Sky überträgt von Donnerstag bis Sonntag live und exklusiv aus Augusta auch in echtem HD. Als besonderen Leckerbissen überträgt Sky das Geschehen beim ersten Major des Jahres an allen vier Tagen auch in 3D. Als Kommentatoren sind Carlo Knauss und Adrian Grosser im Einsatz. Die dreidimensionale Version auf Sky 3D kommentiert Gregor Biernath. Irek Myskow ist als Moderator und Interviewer live vor Ort in Georgia.

Mit Sky Go verpassen Sky Kunden auch unterwegs keinen Putt beim wichtigsten Turniers des Jahres. Auf dem iPad, dem iPhone, der Xbox 360 oder online zeigt Sky mit der Sky Go App alle Übertragungen live.

Highlight-Videos von jedem Turniertag des 76. US Masters in Augusta sind auch für Nicht-Kunden immer ab dem nächsten Morgen in der Sky Mediathek auf sky.de abrufbar.

Das US Masters live und exklusiv auf Sky:

Tag 1 am Donnerstag: ab 21.00 Uhr, auf Sky Sport HD Extra, ab 22.00 Uhr auf Sky Sport Tag 2 am Freitag: ab 21.00 Uhr auf Sky Sport HD 1 und Sky Sport Tag 3 am Samstag: ab 21.30 Uhr auf Sky Sport HD 2 und Sky Sport Tag 4 am Sonntag: ab 20.00 Uhr auf Sky Sport HD 2 und Sky Sport

An allen vier Tagen berichtet Sky zudem ab 22.30 Uhr (Sa, 22.00 Uhr) live auf Sky 3D.

