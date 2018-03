Potenzialanalyse für Jugendliche im BIZ St. Pölten

Wilfing, Zwazl: Talente beruflich optimal einsetzen

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Berufsinformationszentrum im WIFI St. Pölten informierten sich kürzlich Bildungs-Landesrat Mag. Karl Wilfing und Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, über die neue Potenzialanalyse für Jugendliche. Dabei geht es nicht nur um einen einfachen Computertest, sondern um einen umfassenden Check, bei dem etwa auch technisches Verständnis, feinmotorische Fähigkeiten oder Stressresistenz überprüft werden. Die Ergebnisse zeigen auf, in welchen Berufs- und Ausbildungsfeldern man besondere Fähigkeiten hat. So können junge Menschen und Betriebe, die perfekt zueinander passen, besser zusammengeführt werden.

"Junge Menschen können in diesem Zusammenhang erfahren, in welchen Bereichen ihre besonderen Talente stecken und wo sie diese beruflich optimal einsetzen können. Gerade in Zeiten, in denen in manchen Gebieten Facharbeitermangel herrscht, ist daher diese Orientierungshilfe besonders wichtig", erklärte Wilfing, der auch betonte: "Eine der wichtigsten und nachhaltigsten Entscheidungen eines jungen Menschen ist seine Berufs- und Bildungswahl. Es ist daher besonders wichtig, diese Entscheidung bestmöglich zu begleiten und dabei Informationen, Beratungen und Orientierungshilfen zu geben. So kann die Weichenstellung nach Talenten, Fähigkeiten und Begabungen richtig getroffen werden."

Zwazl meinte: "Es gibt keinen jungen Menschen, der nicht in irgendeinem Bereich über spezielle Talente verfügt. Die große Herausforderung besteht darin, diese besonderen Talente zu erkennen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen." Betriebe könnten mit der Potenzialanalyse jene Lehrlinge anstellen, die genau zu ihnen und ihren Anforderungen passen. Die Unterstützung vom Wirtschafts- und Sozialministerium für die Idee einer Verankerung der Potenzialanalyse im Rahmen der Schullaufbahn würde zeigen, "dass dieses blau-gelbe Vorzeigeprojekt auch auf Bundesebene mit größtem Interesse mitverfolgt wird", so Zwazl.

Nähere Informationen: LR Karl Wilfing, Florian Liehr, Telefon 02742/9005-12324 bzw. 0676/812 12324, e-mail florian.liehr @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk