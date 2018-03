FPÖ-Gartelgruber: Equal Pay Day: Scheinheilige Politik beenden

Wien (OTS) - Anlässlich des morgigen Equal Pay Days, forderte die freiheitliche Frauensprecherin NAbg. Carmen Gartelgruber, die scheinheilige Frauenpolitik zu beenden. "Nach Jahrzehnten erfolgloser Forschung, tausender Symposien und Arbeitsgruppen zu diesem Thema sollte endlich anerkannt werden, dass die Hauptunterschiede in unserer Gesellschaft nicht zwischen der Behandlung von Männern und Frauen, sondern in der Behandlung von Kinderhabenden und Kinderlosen beider Geschlechter bestehen", so Gartelgruber.

Der Mythos, dass Frauen generell schlechter bezahlt würden als Männer, sei dadurch zu erklären, dass ideologisch links gerichtete Organisationen diese Behauptung zur Begründung der eigenen Existenz bräuchten, so Gartelgruber. Der Unterschied in den Erwerbsquoten zwischen kinderlosen Frauen und kinderlosen Männern läge bei weniger als 5 Prozent. Der Unterschied zwischen kinderhabenden Männern und kinderhabenden Frauen liege hingegen bei 20%, weil Väter mehr und Mütter weniger häufig wegen der Erziehung und Betreuung ihrer Kinder erwerbstätig seien, so Gartelgruber.

Leider zeige die Frauenministerin zwar großes Engagement, wenn es darum gehe Millionen von Steuergeldern zu verschwenden, sich für die Verhunzung der Bundeshymne einzusetzen, oder sinnlose Gesetzesinitiativen zu starten. "Echte Verbesserungen für die österreichischen Frauen schauen dabei nicht heraus", kritisiert Gartelgruber Heinisch-Hosek. Gerade Mütter würden von Heinisch-Hosek völlig vergessen, was sich offenbar aus der vorgestrigen, ideologisch motivierten Fixierung der Frauenministerin auf linkslinke "Genderpolitik" ergebe.

"Der Equal Pay Day ist ein guter Zeitpunkt, um erneut auf diese Ungerechtigkeit zwischen Kinderlosen und Kinderhabenden hinzuweisen. Ich würde mir aber sehr wünschen, dass dies nächstes Jahr nicht mehr notwendig sein wird und wir dieses Problem im Sinne der Eltern Österreichs gelöst haben. Bei der derzeitigen Untätigkeit von Rot und Schwarz ist das aber leider wohl ein Wunsch an den Osterhasen", so Gartelgruber.

