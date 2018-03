MEL-Anlegerklagen: Erneut Entscheidung des OLG Wien pro Meinl Bank

OLG Wien teilt erneut Rechtsmeinung der Meinl Bank - bereits achtes Urteil eines unabhängigen Gerichts pro Meinl Bank seit Februar 2012

Anleger erhielten Vertragsgegenstand und kein "Aliud" -diesbezügliches OGH-Urteil wurde bestätigt

Bankvorstand Peter Weinzierl: "Aktienkauf auf Probe wird neuerlich Absage erteilt."

Meinl Bank führt soziale Vergleiche fort - bis jetzt rund EUR 27 Mio für 5.671 Kleinanleger aufgewendet

In einem neuen Urteil (GZ 1 R 297/11w) gibt das Oberlandesgericht (OLG) Wien der Meinl Bank Recht, der Berufung eines Klägers in einem MEL-Anlegerverfahren wird keine Folge gegeben. Das OLG Wien bestätigt damit die erstinstanzliche Entscheidung des Handelsgerichts Wien im Sinne der Bank. "Wir freuen uns über diese Bestätigung unserer Position. Es ist das achte Urteil für unser Institut innerhalb von wenigen Wochen, das auch dem 'Aktienkauf auf Probe' (Gewinnmitnahme bei steigenden -, und dem Weg zu Gericht bei fallenden Kursen; Anm.) eine klare Absage erteilt", erklärte Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl. Zuvor waren heuer schon drei MEL-Anlegerverfahren im Februar und vier im März zu Gunsten der Meinl Bank entschieden worden.

Anleger haben Vertragsgegenstand erhalten

Das OLG Wien beruft sich in seinem Urteil auf die richtungsweisende Entscheidung des OGH vom 22.11.2011. Darin heißt es: "Die Kläger haben jene Wertpapiere, die nach Auslegung ihrer Ankaufsvereinbarung Vertragsgegenstand wurden, auch tatsächlich erhalten. Ihr Einwand, die Beklagte (die Meinl Bank; Anm.) habe ein 'Aliud' (lat.: etwas Anderes Anm.) geliefert und den Vertrag deshalb nicht erfüllt, ist nicht berechtigt." Der Umstand, dass die MEL-Zertifikate in der MEL-Werbung als "Aktien" bezeichnet wurden, bedeutet laut OGH keine "Aliud"-Lieferung und schließt somit eine Irrtumsanfechtung aus.

Soziale Lösungen für Kleinanleger

Die sozialen Vergleiche für unerfahrene, durch die Wirtschaftskrise geschädigte MEL-Kleinanleger wurden in der Zwischenzeit von der Meinl Bank fortgesetzt. Bisher wendete das Bankinstitut rund EUR 27 Mio für Vergleiche mit 5.671 Kleinanlegern auf. "Unser Bankinstitut ist auch bereit, derartige Lösungen für weitere etwa 1.400 Kleinanleger, die MEL-Zertifikate via Meinl Bank, aber beraten durch unabhängige Finanzdienstleister, bezogen haben, zu ermöglichen", so Weinzierl. Der Bank - Vorstand stellte ausdrücklich klar, dass die Vergleiche nicht dazu dienten, Spekulationsverluste erfahrener Anleger auszugleichen. "Die Meinl Bank ist das einzige österreichische Bankinstitut, das konkrete Schritte zur Abmilderung von Härtefällen setzt, die durch Kursverluste infolge der Wirtschaftskrise entstanden sind", erklärte Weinzierl abschließend.

