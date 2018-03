Grüne Wien/Nossek unterstützt Volksbegehren "Steuergerechtigkeit Jetzt!"

Wien (OTS) - Die Landessprecherin der Grünen Wien, Silvia Nossek, unterstützt das Volksbegehren "Steuergerechtigkeit Jetzt!". "Gerade das aktuelle Sparpaket zeigt wieder, dass die rot-schwarze Bundesregierung nicht willens ist, die ungerechte Steuerstruktur in Österreich endlich zu reformieren. Dazu braucht es offensichtlich einen deutlichen Anstoß aus der Gesellschaft - ich hoffe, dass das Volksbegehren breite Unterstützung findet", so Nossek.

"Erarbeitetes Einkommen ist in Österreich um ein Vielfaches höher besteuert als Kapitalerträge, Stiftungserträge und große Erbschaften. So häuft sich viel Geld in den Händen Weniger - und das bedeutet zwangsläufig Spekulation und Finanzblasen und damit instabile Wirtschaftsverhältnisse. Jetzt sollen die arbeitenden Menschen auch noch die Rechnung für diejenigen bezahlen, deren Vermögen sie in der Finanzkrise gerettet haben. Das ist unakzeptabel und schafft die Voraussetzungen für die nächste Krise", so Nossek.

