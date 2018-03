Master-Studium Journalismus & Neue Medien an der FHWien

So bereiten sich Journalistinnen und Journalisten auf den Umbruch in der Medienbranche vor.

Wien (OTS) - Die Bereitschaft für journalistische Inhalte zu

zahlen sinkt stetig. Vor allem junge Leserinnen und Leser wachsen in dem Verständnis ständiger und kostenfreier Verfügbarkeit von medialen Inhalten heran und entfernen sich zusehends von traditionellen Angeboten wie Print, TV und Radio. Was hat diese Entwicklung für die Zukunft des Journalismus zu bedeuten und wie sollen aktive Journalistinnen und Journalisten auf diesen Wandel reagieren?

Mit Fragen dieser Art setzt sich das Institut für Journalismus und Medienmanagement der FHWien-Studiengänge der Wirtschaftskammer Wien (WKW) in den Bereichen Lehre und Forschung auseinander. Das Resultat ist ein berufsbegleitender Master-Studiengang, der aktive Journalistinnen und Journalisten auf die Herausforderungen des bevorstehenden Umbruchs in der österreichischen Medienlandschaft vorbereitet.

Die USA als Vorbild

Das Institut orientiert sich hierbei an Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Medienmarkt und beschäftigt renommierte Lektorinnen und Lektoren aus unterschiedlichen Bereichen der New Media Trends. Neue Formen der Gestaltung und neue Wege der Vermarktung stehen im Mittelpunkt des Lehrplans. Das Master-Studium Journalismus und Neue Medien vermittelt anwendungsorientiertes Wissen, das von der Nutzung neuer Plattformen wie Storify bis hin zur Kreation einer eigenen journalistischen Marke reicht. Studierende dieses berufsbegleitenden Studiengangs lernen auf den immer schneller werdenden Fortschritt im Bereich Digitale Medien zu reagieren und professionell zu agieren. Damit sichern Absolventinnen und Absolventen auch zukünftig ihr Auskommen im Journalismus und stärken ihre Rolle im Unternehmen.

Erfahrung zahlt sich aus

Aktive Journalistinnen und Journalisten erhalten an der FHWien eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Ausbildung. In einem individuellen Gespräch wird der jeweilige Kenntnisstand geklärt und das Studium dem Vorwissen angepasst. Erfahrene JournalistInnen haben so die Möglichkeit bis zu 50% des Lehrplanes angerechnet zu bekommen. Die Lehrveranstaltungen finden abends sowie samstags, unter bestmöglicher Berücksichtigung der Bedürfnisse von Berufstätigen, statt.

Studierende im Master-Studium Journalismus und neue Medien setzen sich intensiv mit Onlinejournalismus, Social Media, Entrepreneurial Journalism, Mobile & Multimedia Journalism sowie Visual Journalism auseinander. Die Lehrveranstaltungen sind praxisorientiert und haben Werkstattcharakter. Größter Wert wird auf individuelle Betreuung und das Arbeiten in Kleingruppen gelegt.

Wer sich für die FHWien entscheidet, erhält eine neuartige Ausbildung im Bereich digitale Medien, die es ermöglicht innovative Impulse zu setzen und Know-how in führender Position zu nutzen.

