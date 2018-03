Steindl: Pröll soll seinen Widerstand gegen Transparenz bei Parteispenden, Parteiförderungen und Sponsoring aufgeben

BürgerInnen erwarten sich endlich Offenlegung der Parteifinanzen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Es wird immer deutlicher, dass Niederösterreichs Landeshauptmann und ÖVP-Landesparteivorsitzender Erwin Pröll als DER primäre Bremser bei der Durchsetzung einer umfassenden Transparenzregelung und Offenlegung von Parteispenden und Parteiförderungen fungiert. Dies ist nicht zu akzeptieren, zumal sich in Niederösterreich immer mehr ein besonderes Naheverhältnis zwischen einigen Landesunternehmen bzw. landesnahen Unternehmen und der ÖVP-Niederösterreich herauskristallisiert", fordert Niederösterreichs SPÖ-Landesgeschäftsführer Günter Steindl Pröll auf, seine Blockadehaltung aufzugeben.

"Versteckte Parteienfinanzierung über den Umweg von Inseraten in reinen Parteizeitungen oder Sponsoring von Parteiveranstaltungen haben bei der ÖVP-Niederösterreich offenbar System. Wie viel Geld da in die Parteikassen fließt, bleibt im Dunkeln. Die regelmäßige Prüfung von Parteispenden, Inseraten und Sponsorings, welche von landeseigenen Unternehmen bzw. Unternehmen, an denen das Land NÖ beteiligt ist, durch den NÖ Landesrechnungshof ist damit ein Gebot der Stunde. Die NiederösterreicherInnen haben es sich verdient, dass sie endlich wissen, was mit ihrem Steuergeld, aber auch den Gebühren und Kosten, welche sie beispielsweise für Leistungen von Landesunternehmen bezahlen, geschieht", so Steindl.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala, Pressesprecher LHStv. Dr. Sepp Leitner

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at