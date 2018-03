NEWS-exklusiv: Das Baby der "Eiswitwe" wurde nach Barcelona gebracht

Das Kind soll bei den Eltern der Mordverdächtigen aufwachsen

Wien (OTS) - Am vergangenen Donnerstag hat die "Eiswitwe" in der Haft den Vater ihres Kindes geheiratet. Zwei Tage später wurde der Bub des Paares von Wien nach Barcelona gebracht, wie NEWS in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe exklusiv berichtet.

Eine Maßnahme, die Estibaliz C. und Roland R. (sie verfügen mittlerweile über das gemeinsame Sorgerecht für das Baby) beschlossen haben. Zum "Wohl des Kindes", wie Rudolf Mayer, der Verteidiger der Mordverdächtigen betont, "meine Klientin und ihr Gatte wollen schließlich nichts mehr, als dass es ihrem Kleinen so gut als möglich geht. Dass er in Ruhe und Frieden aufwachsen kann; an einem Ort, an dem die Öffentlichkeit nichts von den mutmaßlichen Taten seiner Mutter ahnt."

Der Bub ist nun bei "Estis" Eltern untergebracht, in deren Wohnung in Barcelona; im ehemaligen Kinderzimmer der "Eiswitwe. "Ich weiß, dass unsere Sohn bei meiner Schwiegermutter und meinem Schwiegervater bestens aufgehoben ist", sagt Roland R.. Mindestens einmal pro Monat will der Großhandelskaufmann seinen Sohn, "der mir jetzt schon sehr abgeht", besuchen und ihn zudem in regelmäßigen Abständen nach Österreich bringen, "damit er nicht den Kontakt zu seiner Mami verliert."

