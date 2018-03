Wlodkowski: Kluge Klimapolitik hilft der gesamten Volkswirtschaft

Landwirtschaft warnt: Produktionsverlagerung in Drittstaaten ist klimaschädlich

Klimapolitik hat positive Auswirkungen auf die gesamte österreichische Volkswirtschaft. Sie hilft nämlich mit, die vorhandenen Ressourcen produktiv einzusetzen und sichert uns die Technologieführerschaft gerade auf Wachstumsmärkten. Das nun präsentierte Klimaschutzmaßnahmenpaket des Landwirtschafts- und Umweltministers geht daher in die absolut richtige Richtung. Es garantiert nachhaltig die nationale Wertschöpfung und sichert heimische Arbeitsplätze", erklärte heute LK Österreich-Präsident Gerhard Wlodkowski und verwies dabei auf die wichtige Rolle der Landwirtschaft: "Wir leisten dazu einen wesentlichen Beitrag, weil wir Biomasse bereitstellen und so in bedeutendem Ausmaß fossile Energieträger wie Erdöl oder Erdgas ersetzen können. Das schont nicht nur das Klima, das macht Österreich auch von Energieimporten unabhängiger und hält die Wertschöpfung im Inland."

Vorrang für Maßnahmen im Inland

"Ein wesentlicher Schritt zur Verringerung der Klimaveränderungen ist die Reduktion von Treibhausgasen. Es ist sinnvoll und notwendig, den Ausstoß dieser Gase in allen Sektoren reduzieren. Der Landwirtschaft ist es bisher gelungen, ihre Treibhausgase seit 1990 um 13% zu reduzieren. Sie hat damit unter Beweis gestellt, dass ihr das Thema mehr als wichtig ist. Im Vergleich dazu haben die Emissionen im Verkehrsbereich im selben Zeitraum um 60%, jene im Sektor Industrie und Gebäude um 16% zugenommen. Daher müssen wir alles tun, um die internationalen Verpflichtungen im Rahmen des Kyoto-Protokolls zu erfüllen und auch die EU-weit festlegten Reduktionsziele zu erbringen", stellte Wlodkowski fest. Vorrang dabei sollten aber wirtschaftlich vernünftige Maßnahmen im Inland haben. Wenn kurzfristig dennoch Zukäufe von Zertifikaten im Ausland zur Zielerreichung notwendig seien, sollten diese angesichts der angespannten budgetären Situation möglichst kostengünstig erfolgen und dabei stets der Aspekt der Nachhaltigkeit von Umwelteffekten im Auge behalten werden.

Produktion nicht vertreiben

"Wer meint, der nachhaltigen heimischen Landwirtschaft noch weitere restriktive Klimaschutzmaßnahmen aufbürden zu können, verkennt nicht nur die umfassenden Leistungen der heimischen Betriebe für den Klimaschutz, er riskiert auch, dass Produktionen in Drittstaaten abwandern. Studien belegen unmissverständlich, dass Produktionsverlagerungen in Drittländer im agrarischen Bereich klimaschädlich sind, weil die Treibhausgase je Produktionseinheit in den relevanten Produktionszweigen in Österreich im internationalen und EU-Vergleich deutlich niedriger liegen. Wer also die Landwirtschaft mit falsch verstandenen Vorschriften vertreibt, schadet dem Klima. Wir unterstützen alle Maßnahmen, die eine Verhinderung des voranschreitenden Klimawandels bewirken, doch muss stets die gesamte Klimabilanz im Auge behalten werden", so Wlodkowski.

