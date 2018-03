FP-Jung: SP-Schicker ein Lügner?

Aussagen von Bürgerinitiativen und BV-Wurm verstärken Verdacht auf Wortbruch des Ex-Planungsstadtrates

Wien (OTS/fpd) - Die Vorgänge um den Bau der Monsterwohnhausanlage Waldmühle in Liesing zeigen immer deutlicher, dass die 2009 gegebene Zusage des damals verantwortlichen SP-Planungsstadtrats Schicker, das Bauvolumen zu halbieren, offenbar nur ein Vorwahlmärchen zur Beruhigung der Bevölkerung war. Sogar sein Parteigenosse, Bezirksvorsteher Wurm fühlt sich im Stich gelassen und erklärt wörtlich von Schicker eine "positive Zusage...zur Reduzierung...um ca. 50 Prozent" erhalten zu haben, die nun nichts mehr wert ist. Er kann sich mit dem Bau "nicht identifizieren", berichtet der Liesinger FP-Gemeinderat, LAbg. Mag. Wolfgang Jung.

"Es gilt das gebrochene Wort! Hier walzt die SPÖ mit den in Liesing völlig abgetauchten Grünen im Schlepptau brutal die einstimmige Meinung aller Parteien im Bezirk nieder und opfert die Bürgerinteressen für ein zweifelhaftes Projekt, für das alle infrastrukturellen Voraussetzungen fehlen", kritisiert Jung die gegenwärtige Entwicklung und stellt fest, dass die jetzt verantwortliche Stadträtin Vassilakou in seiner mündlichen Anfrage im letzten Gemeinderat dazu, nur eine hilfslose und ausweichende Stellungnahme geliefert hat.

"Wir werden diese sowie andere Informationen zur Waldmühle auf unsere Internetseite stellen, damit sich die Bürger selbst ein Bild machen können", kündigt der Mandatar an und verspricht weitere Recherchen und Aktivitäten. Besonders aufklärungswürdig erscheint Jung dabei die Frage, was die SP-Führung dazu bewogen hat, gegen den massiven Bürgerwillen und die eigene Bezirkspartei zu handeln und letztlich auch den roten Bezirksvorsteher so zu blamieren. "Die Überredungskünste des Bauträgers müssen wirklich sagenhaft gewesen sein", schließt Jung. (Schluss) hn

