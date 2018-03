EANS-Hauptversammlung: RHI AG / Einladung zur Hauptversammlung

Richtigstellung des Nachweisstichtages

zur Einberufung der 33. ordentlichen Hauptversammlung der RHI AG

am Donnerstag, dem 3. Mai 2012, um 10.00 Uhr,

im Haus der Industrie, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 4.

ISIN AT0000676903

In der Ausgabe Nr. 066 der Wiener Zeitung vom 4.4.2012 wurde die Einberufung zu oben angeführter Hauptversammlung bekanntgemacht und als Nachweisstichtag gemäß § 111 AktG durch ein Versehen der 22. April 2012 angegeben, statt richtig 23. April 2012.

Dies wird hiemit richtig gestellt, sodass folgendes gilt:

NACHWEISSTICHTAG UND TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts und der übrigen Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem An¬teilsbesitz am Ende des 23. April 2012 (Nachweisstichtag).

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung ist nur berechtigt, wer an diesem Stichtag Aktionär ist und dies der Gesellschaft nachweist.

Sofern in eingangs erwähnter Einberufung jeweils 22. April 2012 (als Nachweisstichtag) angegeben ist, gilt jeweils 23. April 2012 (als Nachweisstichtag).

Wien, im April 2012

Der Vorstand

