Einladung zum Pressegespräch am 17.4.2012, 11 Uhr in Graz mit Solarpionier und Alternativ-Nobelpreisträger Huang Ming

Graz (OTS) - Auf Einladung des Umwelttechnik-Clusters ECO WORLD STYRIA und der Universität Wien kommt der chinesische Solarpionier und Alternative Nobelpreisträger 2011, Herr Huang Ming nach Österreich. Neben zwei Vorträgen in Graz und Wien und steht er Ihnen bei einem Pressegespräch in Graz zur Verfügung.

Am Dienstag 17. April um 11:00 steht Ihnen Herr Huang Ming im Zuge einer Pressekonferenz im Grazer Landhauskeller, Schmiedgasse 9 gemeinsam mit dem steirischen Wirtschafts-Landesrat Dr. Christian Buchmann zur Verfügung.

Neben Wirtschaftsgesprächen mit führenden Unternehmen des Green Tech Valley tagsüber, hält Herr Huang Ming im Zuge der ECO Zukunftswerkstatt, ebenfalls am 17. April, um 18:00 in der Alten Universität Graz (Hofgasse 14, 8010 Graz) den Vortrag "The Future of Micro-Emission Technology".

Weiters ist Herr Huang Ming am Montag 16. April um 18:00 Uhr bei einem Vortrag im Großen Festsaal der Universität Wien (Dr.-Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien) zum Thema "Solar Energy - Reality and Vision for the Future of Mankind", den Susanne Weigelin-Schwiedrzik, Vizerektorin der Universität Wien und Sinologin einleitet, zu hören.

Kurzbiografie von Huang Ming

Huang Ming erhielt 2011 den Alternativen Nobelpreis, vergeben von der Stiftung Right Livelyhood Award Foundation "für seinen herausragenden Erfolg in der Nutzbarmachung von Solarenergie". Dieser Preis wird seit 1980 vergeben, um Personen zu ehren, die "praktische und beispielhafte Antworten zu den dringendsten Herausforderungen unserer Zeit finden und erfolgreich umsetzen".

Aus der Ölindustrie kommend und mit den Problemen und Grenzen fossiler Energie vertraut, begann Huang Anfang der 1990er Jahre in einer kleinen Werkstätte im Osten Chinas mit Solarforschung. Heute hat sein Unternehmen Himin Solar Energy Group Factory Production 9.000 MitarbeiterInnen und ist einer der weltweit größten Produzenten solarbetriebener Warmwasserbereiter.

Huang Ming, in China auch "Sonnenkönig" genannt, demonstriert unter den Bedingungen eines Schwellenlandes, wie die Orientierung auf erneuerbare Energien konkret Platz greifen kann. Der Solarpionier hat in Dezhou Chinas "Solar Valley" mit einer Vorzeige-Ökostadt geschaffen. Auf fast allen Dächern glitzern Sonnenstrom- und Solarwasseranlagen.

Huang engagiert sich auch politisch. 2005 setzte er das Gesetz für erneuerbare Energien in China durch. Seine Visionen sind nicht nur für China von Bedeutung.

Fotodownload:

http://www.ots.at/redirect/DezhouSolarValley

Dezhou Solar Valley (Copyright: Himin Solar)

http://www.ots.at/redirect/DezhouNacht

Dezhou Solar Valley bei Nacht (Copyright: Himin Solar)

http://www.ots.at/redirect/HuangMing

Solarpionier und Alternativ-Nobelpreisträger 2011 Huang Ming (Copyright: Karl Gabor)

Pressekonferenz mit Huang Ming und Dr. Christian Buchmann



Datum: 17.4.2012, um 11:00 Uhr



Ort:

Grazer Landhauskeller

Schmiedgasse 9, 8010 Graz





Rückfragen & Kontakt:

und Anmeldung:

Dr. Sabine Marx und Ing. Bernhard Puttinger MBA

Eco World Styria, Reininghausstraße 13, 8020 Graz

Tel.: +43-316-40 77 44-16 oder 0676 42 65 016

marx @ eco.at

puttinger @ eco.at