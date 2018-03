Haimbuchner: "Hälfte des Spirtpeiswuchers versandet im Budgetloch!"

Mineralölsteuer muss über Flexi-Klausel endlich gesenkt werden

Linz (OTS) - "Mittlerweile landet die Hälfte des aktuellen Spritpreiswuchers im Budgetloch der rot-schwarzen Bundesregierung. Somit fließen jährlich 4 Milliarden Euro der Autofahrer in den Staatssäckel. Die Mineralölsteuer regelmäßig zu erhöhen, ist natürlich angenehmer als sich Gedanken über echte Reformen machen zu müssen", kritisierte heute der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner "den anhaltenden Winterschlaf der Bundesregierung. Die Bürger, aber auch die Wirtschaft stöhnen alleine schon beim Anblick der aktuellen Preise an den Tankstellen. Das Tanken reißt ein großes Loch ins Budget der Autofahrer und Unternehmen." ****

Haimbuchner spricht wörtlich "von Raubritter-Methoden angesichts eines Steueranteils - Mineralölsteuer und Umsatzsteuer - von 47 Prozent bei Diesel und 52 Prozent bei Benzin. Diese hohe Belastung durch die Kosten für die individuelle Mobilität hat bereits Ausmaße angenommen, welche nicht nur die Inflation antreiben, sondern auch die Konjunktur gefährden."

"Es muss endlich zu einem Ende des staatlichen Spritpreiswuchers kommen", fordert der FPÖ-Landesparteiobmann die Einführung der sogenannten Flexi-Klausel. "Nach diesem Modell würde bei einem Anstieg des Marktpreises die Steuer auf Mineralöl gesenkt werden", verweist Haimbuchner darauf, dass dieses Modell in Luxemburg dazu geführt hat, dass zwar die Marktpreise höher sind als in Österreich. "Aber der Gesamtpreis - also der Preis mit Steuern an der Zapfsäule -wird niedriger bilanziert als hierzulande. Mit einer Flexi-Klausel können Autofahrer und Unternehmen deutlich finanziell entlastet werden. Vor allem Pendler, aber auch die jene Betriebe, die hohe Ausgaben durch das Tanken ihres Fuhrparks haben, müssen endlich entlastet werden", bekräftigte Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

