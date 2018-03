Wiener Vorlesungen: Vorträge und Podiumsdiskussion im April

Wien (OTS) - Im April laden die Wiener Vorlesungen - das

Dialogforum der Stadt Wien - zu drei Veranstaltungen. Am 11. April findet die Vorlesung "Frauen in prekären Verhältnissen. Trümmerfrauen der Strukturanpassung" um 19.00 Uhr im Festsaal des Wiener Rathauses (1., Lichtenfelsgasse 2) statt. "Die Mühsal von Frauen in den Haushalten ist durch die Entwicklungshilfe zur Erwerbstätigkeit keineswegs weniger geworden. Eher vermehrt sie sich. Neben den gewohnten Arbeiten der Versorgung leiden Frauen unter flexiblen Arbeitszeiten, finanzieller Not und der Bedrängnis, sich und ihre Kinder als Humanressource im Vergleich mit Männern wettbewerbsfähig zu machen", so die Vortragende Univ.-Prof.in Barbara Duden, Bettina Haidinger wird kommentieren.

Um "Menschen mit Demenz in der Familie. Ethische Prinzipien im täglichen Umgang" geht es am Donnerstag, den 19. April, um 19.00 Uhr ebenfalls im Festsaal des Rathauses. Univ.-Prof.in Katharina Gröning hält den Vortrag, Univ.-Prof.in Katharina Heimerl kommentiert. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Symposiums "Für mich und andere sorgen - Plädoyer für eine neue Sorgekultur" - 7. Internationales IFF-ÖRK-Symposium, statt.

Im Zuge des 19. Ernst Mach Forums - eine Plattform des interdisziplinären und internationalen wissenschaftlichen Diskurses -findet am 25.4. die Podiumsdiskussion "Der optimierte Mensch - Wie verändert der Umbau des Körpers unser Menschenbild?" statt. Ab 18.00 Uhr diskutieren unter anderen Reinhard Merkel, Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg, Prof. Henning Scheich von der Abteilung Akustik, Lernen, Sprache des Leibniz-Instituts für Neurobiologie und Prof.in Paula-Irene Villa vom Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians Universität München, im Theatersaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (1., Sonnenfelsgasse 19).

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Detaillierte Informationen zu diesen und weiteren Programmpunkten unter www.vorlesungen.wien.at. (Schluss) tai

