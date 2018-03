Sky Atlantic HD startet am 23. Mai 2012 exklusiv auf Sky in Österreich

TV-Premiere der 2. Staffel von "Game of Thrones" ab 24. Mai

Wien (OTS) - Am 23. Mai um 21.00 Uhr beginnt eine neue

Zeitrechnung für alle Fans hochwertiger TV-Unterhaltung in Österreich und Deutschland: Mit Sky Atlantic HD startet Sky einen eigenen Sender, der exklusiv die neuesten Serien und Produktionen von HBO, dem erfolgreichsten US-Premium-Sender, präsentiert. Bereits einen Tag nach Senderlaunch, ab 24. Mai 2012, wird die 2. Staffel der Erfolgsserie "Game of Thrones" als exklusive TV-Premiere in brillanter HD-Qualität gezeigt. In den kommenden Monaten folgen weitere TV-Erstausstrahlungen wie die 3. Staffel von "Boardwalk Empire". Darüber hinaus zeigt Sky Atlantic HD zum Senderstart preisgekrönte und beliebte Serien von HBO, wie "Die Sopranos", "Entourage", "The Wire", "True Blood", "Six Feet Under - Gestorben wird immer", "Band of Brothers - Wir waren wie Brüder" sowie die sechste Staffel von "Supernatural". Komplettiert wird das einzigartige Programmangebot für Sky Kunden durch ausgewählte HBO Filmhighlights und HBO Dokumentationen. Alle Serien werden sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar sein.

Der neue Sender wird auf Sky exklusiv in HD ausgestrahlt und ist Teil des Sky Filmpakets. Zudem werden Inhalte von Sky Atlantic HD auch über die innovativen Services Sky Anytime und Sky Go völlig flexibel und auf Abruf bereitstehen. Damit genießen Sky Kunden HBO Serienhits wann und wo immer sie möchten, auf Sky Anytime über ihren Sky+ HD-Receiver, oder über Sky Go im Web, auf ihrem iPad, iPhone, iPod Touch oder der Xbox 360.

Marcus Ammon, Sky Filmchef: "Mit Sky Atlantic HD eröffnen wir eine neue Dimension im Bereich Entertainment. HBO steht für die weltweit besten Serien und TV Movies. Mit der 2. Staffel von "Game of Thrones" und vielen weiteren hochwertigen Serienhits präsentieren wir bereits zum Launch ein Line-up, das Serienfans begeistern wird. Doch das ist nur der Beginn - in den kommenden Wochen und Monaten wird das Angebot noch umfangreicher."

Home Box Office, Inc ist die Premium-TV-Tochtergesellschaft von Time Warner Inc. und der weltweit erfolgreichste Pay TV Anbieter. Das Unternehmen präsentiert die beiden TV-Angebote HBO(R) und Cinemax(R) und erreicht damit circa 93 Millionen Abonnenten weltweit. International sind HBO Sender sowie die SVoD Angebote HBO On Demand und HBO Go in über 60 Ländern präsent. HBO Programme werden in über 150 Länder weltweit verkauft.

Sendetermine Sky Atlantic HD (Auswahl):

True Blood - 1. Staffel, ab 23.5., 22.00 Uhr, 12 Episoden Supernatural - 6. Staffel, ab 23.5., 23.00 Uhr, 22 Episoden

Big Love - 1. Staffel, ab 24.5., 16.00 Uhr, 12 Episoden

Entourage - 1. Staffel, ab 24.5., 17.30 Uhr, 8 Episoden

Epitafios - Tod ist die Antwort - 1. Staffel, ab 24.5., 18.00 Uhr, 13 Episoden

Die Sopranos - 1. Staffel, ab 24.5., 19.00 Uhr, 13 Episoden

The Wire - 1. Staffel, ab 24.5., 20.00 Uhr, 13 Episoden

Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer - 2. Staffel, ab 24.5., 21.00 Uhr, 10 Episoden

Camelot - 1. Staffel, ab 24.5., 22.00 Uhr, 10 Episoden

Band of Brothers - Wir waren wie Brüder - 1. Staffel, ab 27.5., 21.00 Uhr, 10 Episoden

Six Feet Under - Gestorben wird immer - 1. Staffel, ab 29.5., 21.00 Uhr, 13 Episoden

Dexter - 5. Staffel, ab 30.5., 21.00 Uhr, 12 Episoden

