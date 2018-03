Karas/Pirker: EU-Binnenmarkt für Gebrauchtwagen verwirklichen

ÖVP im EU-Parlament unterstützt Kommissionsvorschlag zur Vereinfachung von grenzüberschreitenden Kfz-Zulassungen und fordert rasche Beschlussfassung

Brüssel, 04. April 2012 (OTS) "Kafka lässt grüßen", kommentiert der ÖVP-Verkehrssprecher im EU-Parlament Hubert Pirker die bisherige Gesetzeslage in der EU zur Zulassung von Gebrauchtwagen, die schon in einem EU-Land zugelassen waren. "Manche nationale Behörden tun so als würde man ein Mondfahrzeug zulassen wollen, nur weil ein ganz normales, gebrauchtes Auto vorher in einem anderen EU-Land gemeldet war", so Pirker. Je nach EU-Land verlangen die Zulassungsstellen, umständliche zusätzliche Nachweise über die Typenzulassung, zusätzliche Inverkehrbringungssteuern, Zollprozeduren, Recycling-Abgaben oder erneute Pickerl-Untersuchungen. "In einem Land zugelassen, überall zugelassen muss das Grundprinzip für den EU-Automarkt werden", fordert Pirker. "Der EU-Binnenmarkt muss einen spürbaren Mehrwert für die Bürger haben. Es muss genauso einfach werden, ein in Land A gekauftes Auto in

Land B anzumelden wie eine Banküberweisung innerhalb der EU", fordert Karas, Wirtschafts- und Binnenmarktsprecher der ÖVP im Europäischen Parlament. Die beiden ÖVP-EU-Politiker begrüßen den heutigen Gesetzesvorschlag der EU-Kommission zur Vereinfachung von grenzüberschreitenden Kfz-Zulassungen von Gebrauchtwagen. ****

Pirker bezeichnet es als "eine Frage des Hausverstands und der Bürgerfreundlichkeit, dass Fahrzeuge, die gleich sind, auch überall in der EU nach den gleichen Regeln zugelassen werden". Der

bisherige Missstand müsse beseitigt werden. Der heute vorgelegte Gesetzesvorschlag soll die Verfahren vereinheitlichen und vereinfachen. Vor allem für Bürger, die von einem EU-Land in ein anderes EU-Land ziehen, soll es leichter werden, ihr Auto mitzunehmen. Auch sollen Personen, die in einem anderen Land arbeiten als dem, in dem sie wohnen, und ein Auto nutzen, das auf ihren Arbeitgeber zugelassen ist, nicht mehr gezwungen werden, das Auto an ihrem Wohnort neu zuzulassen.

"Die unterschiedlichen Verwaltungsvorschriften für die Zulassung von Kraftfahrzeugen bringen niemandem etwas, erhöhen auch nicht die Verkehrssicherheit und sind nur eine Behinderung des freien Warenverkehrs. Der heutige Vereinfachungsvorschlag sollte rasch beschlossen werden", so Karas. Pirker weisst auch auf die Initiative der ÖVP zur Vereinheitlichung der Mitführpflichten in PKW hin. "Wer mit dem Auto durch Europa fährt, muss 27 verschiedene Vorschriften studieren, um zu wissen, ob er verpflichtet ist, Warnwesten, Alkotestgeräte, Ersatzreifen, Feuerlöscher oder Abschleppseile mitzunehmen. All das gehört vereinfacht und vereinheitlicht", so Pirker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-28-45627

othmar.karas@europarl.europa.eu

Dr. Hubert Pirker, MEP, Tel.: +32-2-28-45898

hubert.pirker@europarl.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784

daniel.koster@europarl.europa.eu