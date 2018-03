Österreichs SchülerInnen machen mobil in Sachen Verkehrssicherheit!

Die Finalisten von "Sicherheit für alle 2011/12" stehen fest!

Wien (OTS) - 3.676 SchülerInnen haben sich im Rahmen des österreichweiten RENAULT-Plakatwettbewerbes "Sicherheit für alle" während der letzten Wochen und Monate intensiv mit dem Thema "Verkehrssicherheit" auseinander gesetzt und ihre Ideen für mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen in Form von Werbeplakaten umgesetzt.

Für die Juryteams in den Bundesländern, die von der Vielzahl der kreativen Schülerideen sichtlich angetan waren, war es keine einfache Aufgabe, aus den insgesamt 146 eingereichten Entwürfen das jeweilige Landessiegerplakat zu küren.

Wichtiges neues Thema der jungen Nachwuchswerber war heuer erwartungsgemäß die Rettungsgasse. In Oberösterreich und dem Burgenland konnten sich sogar Plakate zu diesem Thema als Landessieger durchsetzen. Die Rettungsgasse war allerdings nur einer von vielen Sicherheits- und Gefahrenaspekten im Straßenverkehr, für deren kreative Gestaltung sich die 12- bis 14-jährigen SchülerInnen entschieden haben. Neben den Klassikern Geschwindigkeit und Alkohol, die leider auch Dauerbrenner in der Verkehrsunfallstatistik sind, haben die jungen Kreativen in ihren Plakatentwürfen auch noch andere wichtige Sicherheitsaspekte im Straßenverkehr zum Thema gemacht: so wurden unter anderem der Sekundenschlaf, die Anpassung der Fahrweise an die Wetterverhältnisse, die Bedeutung guter Sicht(-barkeit), die Ablenkungsgefahr durch zu lautes Musikhören, Handy am Steuer oder Schminken sowie die Wichtigkeit von Pausen beim Autofahren "plakativ" umgesetzt.

Nicht einfach, bei so viel kreativer Vielfalt und inhaltlichem Engagement einen Sieger zu küren. Aber nach intensiven Diskussionen ist es den Jurymitgliedern doch gelungen!

Die Landessiegerteams dürfen sich nicht nur über Euro 500 für die Klassenkasse, sondern auch über ihren Einzug ins große Bundesfinale von "Sicherheit für alle 2011/12" freuen!

Das Finale

Die Landessiegerteams werden am 7. und 8. Mai 2012 nach Wien eingeladen, wo sie ein umfangreiches Programm erwartet: Gemeinsam mit den Profis der Werbeagentur Publicis wird der eigene Plakatentwurf noch einmal überarbeitet, bevor es zum großen Showdown im Technischen Museum Wien kommt. Dort präsentiert jedes Team sein Plakat vor einer Expertenjury aus Verkehrs-, Bildungs- und WerbeexpertInnen, die letztlich über den Sieger entscheiden.

Das bundesweite Siegerteam darf sich nicht nur über weitere 350 Euro für die Klassenkasse freuen - dank der Unterstützung EPAMEDIAs wird das Siegerplakat im Format 24-Bogen ab Juli 2012 auf rund 1.000 Plakatstellen in ganz Österreich für mehr Sicherheit auf Österreichs Straßen werben! EPAMEDIA, ein österreichisches Außenwerbeunternehmen mit Tochterunternehmen in zentral- und osteuropäischen Ländern, kann mit einem Marktanteil von rund 50 Prozent flächendeckend in ganz Österreich optimale Plakatstellen anbieten. Beste Sichtbarkeit der Schülerplakate ist garantiert.

Zusätzlich dazu wird das Bundessiegerteam Österreich von 8. bis 10. Juni 2012 beim Internationalen Forum der weltweiten Renault-Initiative "Sicherheit für alle" vertreten und drei spannende Tage in Paris erleben.

Insgesamt haben sich heuer österreichweit 393 Klassen der 7. und 8. Schulstufe an der erfolgreichen Initiative von RENAULT beteiligt, die vor elf Jahren ins Leben gerufen wurde, um Kinder und Jugendliche für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren und nachhaltige Verhaltensänderungen zu initiieren.

Alle Landessiegerplakate sowie weitere Informationen und Bildmaterial zu "Sicherheit für alle 2011/12" finden Sie unter www.sicherheit-fuer-alle.at sowie unter www.media.renault.at

Rückfragen & Kontakt:

RENAULT ÖSTERREICH GmbH

Mag. Patrizia Ilda Valentini

Laaer Berg-Straße 64, 1101 Wien

Tel.: +43 1 680 10-105

E-Mail: patrizia-ilda.valentini @ renault.at



Bildungsagentur

Eva Schütz

Liebhartsgasse 7, 1160 Wien

Tel.: +43 1 49 333 41-12

E-Mail: schuetz @ bildungsagentur.at