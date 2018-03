ÖAMTC: Geplante Grazer Umweltzone schießt über das Ziel hinaus

Pkw-Verkehr ist nicht der Hauptverursacher von Feinstaub und Stickoxiden

Wien (OTS) - Grundsätzlich steht der ÖAMTC Maßnahmen zur Reduktion der Feinstaubbelastung positiv gegenüber. "Die für September geplante Einführung einer Fahrverbotszone in Graz schießt jedoch über das Ziel hinaus", kritisiert ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer. "An den verkehrsnahen Messstellen würde man zwar wahrscheinlich eine Reduktion der Belastungen durch Dieselruß merken. Im Großen und Ganzen bleibt der Pkw-Verkehr aber ein bescheidener Verursacher der Luftbelastung mit Feinstaub und Stickoxiden." So lange also die Hauptursachen wie Industrie, Kraftwerke und Hausbrand nicht angegangen werden, wird sich im Großraum Grazer Becken wenig ändern. "Die de facto Enteignung der Fahrzeugbesitzer in der Region ist daher nicht gerechtfertigt", erklärt der ÖAMTC-Rechtsexperte.

Es ist davon auszugehen, dass von der neuen Umweltzone nicht nur einige wenige Dieselfahrzeuge betroffen sind. "Sogar abgasarme Benzinfahrzeuge sind betroffen, wenn sie nach einer älteren Euro-Norm genehmigt sind, auch wenn sie eine perfekte Abgasreinigung haben", hält der ÖAMTC-Chefjurist fest. Zu befürchten ist auch, dass die Grazer Lösung noch radikaler wird, als etwa die so genannten "Umweltzonen" in Deutschland. Dort gilt "grün" als optimal. In Österreich müssen mittelfristig auch Besitzer eines "grünen" Fahrzeugs mit einem Fahrverbot rechnen. Wer ein Auto verkaufen will, das aktuell oder in absehbarer Zeit vom Fahrverbot betroffen ist, muss in jedem Fall mit einem erheblichen Wertverlust rechnen. "Nach Einführung der Umweltzone zahlt sich ein Verkauf des Gebrauchten praktisch nur mehr in einem anderen Bundesland aus", erklärt Hoffer.

Für den ÖAMTC ist die große "Erfolgszeit" von Fahrverbotszonen mittlerweile vorbei. "Als wirklich noch viele 'Stinker' auf den Straßen unterwegs waren, war das Konzept nachvollziehbar. Heute ist es nur noch eine Augenauswischerei - mitunter auch auf Druck der EU-Kommission", kritisiert Hoffer. "Die Kommission verlangt zwar Konzepte gegen den Feinstaub, kümmert sich aber nicht darum, ob diese auch wirken. Und die lokale Politik macht das, was am Einfachsten ist, nämlich sich auf Maßnahmen gegen den Autoverkehr zu beschränken."

