Christine Neubauer und Marion Mitterhammer auf einer Reise ins "Traumhotel - Myanmar"

Drehstart für neue Episode der ORF/ARD-Reihe

Wien (OTS) - Gerade noch ließ sich "Dancing Stars"-Moderatorin Mirjam Weichselbraun im "Traumhotel" auf den Malediven die Sonne auf den Bauch scheinen, schon geht es für Christian Kohlunds Gäste erneut in ein Land voller Abenteuer und Schönheit. Dieses Mal führt die Reise Christine Neubauer (steht derzeit auch als "Die Holzbaronin" für den gleichnamigen ZDF/ORF-Zweiteiler vor der Kamera), Marion Mitterhammer, Sky du Mont, Esther Schweins, Hardy Krüger jr. und Sven Martinek nach Myanmar. Denn dort laufen seit Freitag, dem 30. März 2012, die Dreharbeiten zu einer neuen Folge der beliebten ORF/ARD-Reihe "Das Traumhotel" auf Hochtouren. Gedreht wird voraussichtlich bis Ende April an Originalschauplätzen in Bagan, Yangon, Ngwe Saung und am Inle Lake. Regie führt Otto W. Retzer nach einem Drehbuch von Hilly und Krystian Martinek.

Mehr zum Inhalt

Hotelbesitzer Markus Winter (Christian Kohlund) möchte in Myanmar eine Hotelfachschule errichten, die auf behutsame Weise in historische Pagoden integriert werden soll. Architekt Frank Simon (Sven Martinek) betreut dieses Projekt. Mit ihm hat Markus schon mehrmals erfolgreich zusammengearbeitet. Doch nach und nach bemerkt Winter, dass Frank vermutlich am Burn-out-Syndrom leidet.

Unterdessen finden im Königspalast von Bagan die Vorbereitungen für eine große Hochzeit statt. Georg Körner (Sky du Mont), ein erfolgreicher Geschäftsmann, wartet sehnsüchtig auf seine deutlich jüngere Braut Anna (Esther Schweins), die in Yangon am Flughafen festsitzt. Bei Hendrik Felden (Hardy Krüger jr.) findet Anna eine Mitfahrgelegenheit. Zunächst sind sich der Abenteurer und die Jetset-Frau aus gutem Hause fremd. Doch im Laufe der Reise eröffnet Hendrik Anna eine Welt voller Schönheit und Abenteuer.

Währenddessen ist Georg mit den Hochzeitsvorbereitungen völlig überfordert. Doch dann trifft er auf die leicht chaotische Kosmetikerin Maria Schneider (Christine Neubauer) aus Bayern, die in Myanmar einmal so richtig ausspannen möchte. Sie bietet ihm ihre Hilfe an und kann ihn mit ihrer geradlinigen Art und ihrer Tatkraft beeindrucken.

"Das Traumhotel - Myanmar" (AT) ist eine Produktion der Lisa Film (Produzent: Karl Spiehs) in Zusammenarbeit mit der ARD Degeto für Das Erste und dem ORF.

