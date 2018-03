FMK: Margit Kropik neue Geschäftsführerin

Mag. Margit Kropik folgt Mag. Maximilian Maier

Wien (OTS) - Seit 2. April 2012 nimmt Mag. Margit Kropik, 46, die Funktion der Geschäftsführerin des Forum Mobilkommunikation wahr. Sie folgt damit Mag. Maximilian Maier, der neun Jahre lang im FMK, davon sechs als Geschäftsführer, beschäftigt war.

Die Wahl auf Kropik erfolgte - neben ihrer hohen fachlichen Qualifikation - auch deshalb, weil sie dem FMK schon seit 13 Jahren in ihrer vorhergehenden Funktion als Leiterin der CTO-Stabsstelle External Affairs bei T-Mobile verbunden war. Kropik, die seit Juni 2011 auch im Vorstandes des Österreichischen Verband für Elektrotechnik ÖVE tätig ist, begann ihre Karriere als technische Autorin und Übersetzerin bei Elin.

Roitner: Spitzenfunktion mit einer Frau besetzt, Dank an Maier

Dr. Lothar Roitner, Geschäftsführer des Fachverbandes der Elektro-und Elektronikindustrie FEEI und Vizepräsident des FMK: "Ich freue mich, dass eine Frau für diese Spitzenfunktion in der österreichischen Mobilfunkbranche gewonnen werden konnte. Margit Kropik ist eine Idealbesetzung für das FMK!" Roitner weiters: "Ich danke Maximilian Maier für die langjährige, ausgezeichnete Führung des FMK und wünsche ihm das Allerbeste für die Zukunft!"

FMK Jahres-Pressekonferenz am 11.4. erster offizieller Termin von Kropik

Anlässlich der Jahres-Pressekonferenz des FMK am 11.4.2012 um 10 Uhr im Hotel Sofitel wird sich Mag. Margit Kropik kurz selbst vorstellen.

Forum Mobilkommunikation - FMK

Die freiwillige Brancheninitiative FMK ist Ansprechpartner bei allen Fragen zur Mobilkommunikation und Mobilfunk-Infrastruktur. Es liefert Zahlen, Daten und Fakten, damit sich jeder eine persönliche Meinung über Mobilfunk bilden kann. Zum Informationsangebot des FMK gehört unter anderem die Zusammenstellung des wissenschaftlichen Kenntnisstandes zum Thema Mobilfunk und Gesundheit. Dabei orientiert sich an das FMK an Institutionen, deren Expertisen außer Streit stehen, wie etwa die WHO (World Health Organisation), die unter anderem in ihren Factsheets auf die Themen Immissionen durch Handys und Mobilfunkstationen, sowie auf Elektrosensibilität eingeht (Factsheets Nr.193, Nr.296 und Nr.304).

A1, Alcatel-Lucent, Ericsson, FEEI, Hutchison 3G Austria, Kapsch Carrier Com, Nokia, Nokia Siemens Networks, Orange, Samsung, Sony Ericsson und T-Mobile unterstützen das FMK.

