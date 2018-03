Mailath: 82 Bewerbungen für kaufmännische Leitung Kunsthalle Wien

Wien (OTS) - Die Ausschreibung für die kaufmännische Leitung der Kunsthalle Wien GmbH ist gestern, Dienstag, zu Ende gegangen. Insgesamt haben sich 82 Personen beworben, 21 Frauen und 61 Männer.

"Ich freue mich über die hohe Anzahl an Bewerbungen und bin zuversichtlich, dass die Stadt Wien die kaufmännischen Agenden sehr bald in die Hände eines kompetenten Managements legen kann", sagt Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. "Leider haben sich vergleichsweise wenig Frauen beworben", bedauert Mailath und unterstreicht das Interesse der Stadt Wien an Frauen in Leitungsfunktionen.

Die nächsten Schritte

Zur Zeit werden die Bewerbungen gesichtet und eine Vorauswahl getroffen. Diese wird an die Stadt Wien übermittelt, die die besten KandidatInnen zu einem persönlichen Hearing einlädt. "Bis Ende April wird eine geeignete Persönlichkeit gefunden und bestellt werden. Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Kunsthalle Neu eingeleitet", so Mailath abschließend.

