FPÖ-Mölzer: EU-Kommission beschönigt Situation Portugals

Senkung des Defizits ist Erfolg kurzfristiger Sparmaßnahmen. Die Arbeitslosigkeit steigt und das Wirtschaftswachstum fällt

Wien (OTS) - "Wenn nun die Delegation der EU-Kommission zur Überwachung Portugals zum Schluß kommt, dass ein zweites Rettungspaket für das hoch verschuldete Land nicht nötig sein wird, dann kann es sich dabei wohl weniger um eine prophetische Gabe als schlichtweg um Kurzsichtigkeit handeln", so der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament Andreas Mölzer. Erstere wäre nämlich nötig, um bereits jetzt die Situation des Jahres 2015 vorherzusagen, denn bis einschließlich 2014 wird Portugal ja mit günstigen Krediten der Euro-Länder und des Internationalen Währungsfonds versorgt. Letztere dränge sich jedoch auf, wenn man sich die auf nunmehr 15 Prozent gestiegene Arbeitslosenrate und den Einbruch im Wirtschaftswachstum vergegenwärtige, so Mölzer.

"Man braucht kein Ökonom zu sein, um zu erkennen, dass sich der eingeschlagene Sanierungskurs mit radikalen Sparmaßnahmen bei stagnierender oder einrechender Wirtschaftslage nicht umsetzen lässt. Mit der nun forcierten internen Abwertung wird sich die Lage in den nächsten Monaten nur noch weiter verschlimmern. Was Portugal jetzt braucht ist die Wiedereinführung der eigenen Währung sowie einen Marshallplan, um wieder auf die Beine zu kommen", so der freiheitliche EU-Abgeordnete. Nur durch die externe Abwertung hätte Portugal überhaupt eine Chance wieder wettbewerbsfähig zu werden und so das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Geschehe dies nicht werde das Land dauerhaft am Tropf der Euro-Länder hängen, solange bis sich die den Dauertransfer auch nicht mehr leisten können, so Mölzer abschließend.

