EANS-Stimmrechte: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc., New York, USA, hat Pfeiffer Vacuum Technology AG gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass deren Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 30. März 2012 die Schwelle von 3 % unterschritt und an diesem Tag 2,96 % (dies entspricht 291.897 Stimmrechten) betrug. Diese 2,96 % (dies entspricht 291.897 Stimmrechten) werden Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc., New York, USA, gem. § 22 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6, S. 2 WpHG zugerechnet.

Aßlar, 4. April 2012

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release pursuant to Sec. 26 para. 1 WpHG

Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc., New York, USA, notified Pfeiffer Vacuum Technology AG pursuant to article 21 section 1 WpHG ("German Securities Trading Act") that the percentage of their voting rights in our company fell below the threshold of 3 % on March 30, 2012 and on that day amounted to 2.96 % (equalling 291,897 voting rights). These 2.96 % (equalling 291,897 voting rights). are attributed to Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc., New York, USA, pursuant to sec. 22 para. 1 sent.1 no. 6, sent. 2 WpHG..

Asslar, April 4, 2012

First Eagle Investment Management, LLC, New York, USA, hat Pfeiffer Vacuum Technology AG gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass deren Stimmrechtsanteil an unserer Gesellschaft am 30. März 2012 die Schwelle von 3 % unterschritt und an diesem Tag 2,96 % (dies entspricht 291.897 Stimmrechten) betrug. Diese 2,96 % (dies entspricht 291.897 Stimmrechten) werden der First Eagle Investment Management, LLC gem. § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 WpHG zugerechnet.

Aßlar, 4. April 2012

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Release pursuant to Sec. 26 para. 1 WpHG

First Eagle Investment Management, LLC, New York, USA, notified Pfeiffer Vacuum Technology AG pursuant to sec. 21 para. 1 WpHG ("German Securities Trading Act") that the percentage of their voting rights in our company fell below the threshold of 3 % on March 30, 2012, and on that day amounted to 2.96 % (equalling 291,897 voting rights). These 2.96 % (equalling 291,897 voting rights) are attributed to First Eagle Investment Management, LLC, New York, USA, pursuant to sec. 22 para. 1 sent.1 no. 6 WpHG.

Asslar, April 4, 2012

